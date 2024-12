Con la High School Basketball di Ancona, Estra va a canestro contro barriere e discriminazioni

ANCONA – Estra scende in campo e va a canestro contro barriere economiche, culturali e fisiche. Il primo operatore delle Marche nel settore energetico è partner della A.S.D. High School Basketball, associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2015 ad Ancona, che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale attraverso lo sport.

Si tratta di una realtà che opera anche in quartieri del capoluogo dorico con un alto background migratorio, come Archi e Piano, coinvolgendo la comunità e le scuole per integrare nei corsi di minibasket molte ragazzine che altrimenti non potrebbero permetterselo. Queste partecipano gratuitamente, ricevendo divise, scarpe da gioco e, in alcuni casi, anche certificati medici.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Estra per il prezioso sostegno che ha scelto di offrirci – commenta la presidente di High School Basketball, Cristiana Cori. – Questa sponsorizzazione rappresenta per noi una vera boccata d’ossigeno, specialmente in un momento in cui stiamo affrontando rilevanti difficoltà economiche e strutturali. L’inevitabile riduzione dei fondi comunali destinati al welfare sportivo, dovuta all’aumento delle richieste di supporto da parte delle famiglie in difficoltà, insieme alla necessità di coprire autonomamente i costi di gestione delle palestre, costituiscono sfide enormi per una realtà come la nostra. Eppure, l’entusiasmo e la dedizione del nostro staff, composto per lo più da volontari, ci spingono a non arrenderci. Anzi, siamo più determinati che mai a proseguire nella nostra missione di creare un ambiente inclusivo e accessibile a tutti. Il supporto di Estra ci permette di continuare a offrire a ogni bambina e ogni disabile, indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica, l’opportunità di partecipare a uno sport che promuove valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la solidarietà».

Grande soddisfazione viene espressa da Estra: «Sosteniamo da sempre lo sport e il suo ruolo di strumento di responsabilità sociale – afferma la consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi – come confermano le numerose iniziative, quali la Call to Action Estra per lo Sport L’energia delle buone pratiche, attraverso cui realizziamo azioni concrete per il territorio e la vita di comunità. Siamo particolarmente di orgogliosi di offrire il nostro contributo a una realtà che, con passione, nonostante le difficoltà, lavora per offrire ai giovani, in questo caso alle ragazze, una seria opportunità per fare sport e per avere quindi una crescita sana anche dal punto di vista dei valori, favorendo l’aggregazione e l’integrazione».