Castelfidardo, nuova palestra pronta per settembre

CASTELFIDARDO – La nuova palestra di via Meucci procede velocemente e verrà completata entro settembre. Un impianto fondamentale per gli studenti e per le tante associazioni sportive in vista della prossima stagione agonistica. Il sindaco Roberto Ascani afferma: «Nonostante i vari tentativi di bloccare l’opera, anche da parte di alcuni soggetti pubblici, vado avanti a testa alta fiero del lavoro svolto e orgoglioso di aver stanziato le somme necessarie a compensare il mancato adeguamento dell’aumento dei prezzi nel 2022. Riguardo invece la palestra da destinarsi all’istituto superiore “Meucci”, dopo la risoluzione contrattuale con l’azienda non più in grado di proseguire i lavori, la Provincia di Ancona è in contatto con le 5 ditte successive in graduatoria che hanno dato la disponibilità per il completamento delle opere rimanenti».

Il cantiere della scuola media

Per quanto riguarda la nuova scuola media, il sindaco ribadisce: «Nell’ambito dell’edilizia scolastica purtroppo siamo abituati a combattere contro Ministeri e aziende inadempienti e non sarà questo ulteriore intoppo a farci mollare. Abbiamo tentato sino all’ultimo di far tornare la ditta in cantiere chiedendo un incontro cui non si è resa disponibile. Il Comune è stato perciò costretto a procedere alla risoluzione contrattuale in danno dell’Unifor anche per gli ulteriori rischi di ammaloramento della struttura durante le prossime settimane necessarie a incaricare la nuova azienda che procederà al completamento. Sono comunque estremamente tranquillo per il prosieguo dei lavori, si tratta solo di attendere qualche mese in più per vederne la fine».