Ancona, rubò una collanina in via Marconi: arresto convalidato e foglio di via

Ragazzo tunisino con precedenti penali, domenica era stato tratto in arresto in flagranza per rapina

ANCONA – È stato firmato ieri il Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un ragazzo maggiorenne, di cittadinanza tunisina, che, in concorso con un altro connazionale minorenne, domenica scorsa era stato tratto in arresto in flagranza per rapina, ai danni di un altro cittadino straniero, e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In particolare il giovane, in via Marconi, aveva rapinato un uomo strappandogli la collanina dal collo dandosi alla fuga a bordo di una bicicletta. Una volta rintracciato aveva opposto forte resistenza ai poliziotti cercando di colpirli con pugni e calci, continuando nel suo comportamento violento anche all’interno dell’autovettura di servizio, danneggiandola.

La misura di prevenzione è stata immediatamente emessa, anche in considerazione dei precedenti penali a suo carico per delitti contro il patrimonio, la pubblica fede e la violazione della normativa sulle sostanze stupefecenti, che ne hanno determinato il giudizio di pericolosità sociale.

Con il F.V.O. è stato ordinato al cittadino tunisino di lasciare il comune di Ancona con il divieto di farvi ritorno per un periodo di 4 anni. Il provvedimento amministrativo gli verrà notificato all’atto della sua scarcerazione in quanto, a seguito di giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato con l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere.