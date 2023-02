Ancona, viola il foglio di via: 32enne denunciato

ANCONA – Un 32enne straniero è stato denunciato dalla polizia per aver violato il foglio di via. È successo ad Ancona nella serata di ieri, 8 febbraio, quando durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, per la prevenzione e la repressione dei reati, le Volanti, transitando in Via Giordano Bruno, hanno notato due persone mentre camminavano a passo svelto.

Gli agenti hanno proceduto ad eseguire un controllo dal quale è emerso che uno dei due uomini, risultava avere a proprio carico precedenti per furto, insolvenza fraudolenta, lesioni personali. L’altro, un cittadino rumeno di 32 anni, risultava invece gravato da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione ed era destinatario di un foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo, emesso dal Questore di Ancona, della durata di tre anni.

Per questo l’uomo è stato accompagnato in Questura e deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione del foglio di via dal Comune di Ancona.