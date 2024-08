Ancona, accattonaggio molesto alla Baraccola: emesso foglio di via

ANCONA – Le volanti della polizia anconetana hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio molesto dell’accattonaggio due soggetti residenti in Piemonte, un italiano di circa 30 anni e l’altro di origini magrebine di circa 28 anni.

I poliziotti sono intervenuti presso il centro commerciale denominato “Spazio-Conad” della Baraccola ove era stata segnalata da parte del responsabile della sicurezza la presenza, sia nei locali interni che nelle immediate pertinenze esterne, di due uomini molesti, impegnati in attività di vendita e accattonaggio.

Gli agenti, una volta individuati i due, li hanno sottoposti a controllo. Risultavano in possesso di 47 cartoline con disegni stampati di vario tipo, utilizzate come mezzo da scambiare dietro pagamento in denaro. Entrambi avevano a carico diversi precedenti penali e di polizia. In particolare, il cittadino di origine straniera risultava avere in atto la misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno del comune dorico.

Il ventottenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per l’inottemperanza alla misura di prevenzione emessa nei suoi confronti, mentre nei confronti del trentenne, il questore di Ancona, in considerazione del comportamento illecito e dei precedenti penali anellati, ha adottato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con l’ordine di lasciare il territorio comunale di Ancona con contestuale divieto di farvi ritorno per un periodo di 4 anni.