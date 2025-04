Expo Osaka 2025 e Milano Design Week per Rainbow

Expo 2025 ad Osaka e Milano Design Week. È un’agenda fitta di appuntamenti quella della Rainbow, il gruppo marchigiano tra i più grandi studi di produzione e distribuzione di contenuti animati e live action al mondo, nel primo caso con una pellicola firmata dalla Poliarte di Ancona (l’accademia di belle arti entrata in Rainbow nel 2022), e nel secondo con una iniziativa dello Winx Club contro il cyberbullismo.

Paolo Doppieri, foto Zonin dal profilo facebook del regista

L’azienda di Loreto, guidata dal fondatore e Ceo Iginio Straffi, sbarca in Giappone per l’Expo 2025 con un cortometraggio d’autore firmato dal regista civitanovese Paolo Doppieri, che racconta le eccellenze della regione, tra cui il Teatro dell’Aquila e il Palazzo dei Priori a Fermo, l’Arco di Traiano al porto di Ancona, l’Eremo dei Frati Bianchi a Cupramontana, lo Sferisterio di Macerata, Urbino, il Parco del Conero, i Monti Sibillini e i vigneti del Verdicchio. La pellicola sarà presentata in anteprima mondiale ad Osaka il 2 giugno. Con questa iniziativa, ha dichiarato il papà delle Winx, «vogliamo raccontare l’Italia che emoziona, che sorprende e che sa parlare al mondo».

L’opera si inserisce nel prestigioso progetto “Metaverso Raffaello”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation Eu, iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio culturale marchigiano attraverso l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio cinematografico. Il progetto della Poliarte è supportato dalla Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura.

Fonte sito winxclub

Alla Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile 2025, sarà presente il Winx Club, brand amatissimo dalle giovani generazioni, per una campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo dal titolo “Spread Magic Not Hate”. Il progetto è stato lanciato nel 2024 in collaborazione con il partner globale The Cybersmile Foundation, e da quest’anno di avvale del supporto di un nuovo partner italiano: Fondazione Carolina, organizzazione no-profit impegnata nella promozione del benessere digitale e attiva nel supporto alle vittime e per il recupero degli autori di violenza online.

Da sempre ambasciatrici di valori come amicizia, coraggio e inclusività, le magiche fatine saranno protagoniste di sei installazioni esposte in via Paolo Sarpi, nel cuore del quartiere cinese, per veicolare messaggi positivi ed educativi contro il bullismo online. In questa occasione, verranno svelati i nuovi design delle iconiche ali della nuova serie, un reboot in arrivo in autunno su Rai Kids in Italia e Netflix in tutto il mondo.