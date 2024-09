Ancona, G7 Salute, tutte le limitazioni alla viabilità e al commercio

Per l'importante evento che coinvolge il capoluogo, da martedì 8 ottobre andranno in vigore alcuni provvedimenti: negozi chiusi il 10 ottobre in parte del centro, divieti di sosta e di fermata in diverse vie

ANCONA – Viabilità e commercio con forti limitazioni e modifiche nei giorni del G7 Salute, previsto ad Ancona per il 9, 10 e 11 ottobre, giorni in cui il capoluogo ospiterà i sette Grandi del Mondo, con la presenza di numerose delegazioni e di un’ampia rappresentanza della stampa internazionale che, come mai in passato, metterà Ancona sotto i riflettori a livello mondiale. Nella circostanza la città potrà sfruttare una serie di interventi e di manutenzioni strutturali che contribuirà ad aumentarne la funzionalità e il decoro e al tempo stesso la renderà, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, una vetrina internazionale. A questo contribuirà anche il palinsesto del programma Extra G7 Salute, che avrà il proprio fulcro alla Mole Vanvitelliana, e che porterà in città migliaia di persone grazie agli oltre cinquanta eventi in programma, che consentiranno, tra l’altro, di valorizzare i contenitori e li luoghi più belli e significativi della città, dal Teatro delle Muse, alla Loggia dei Mercanti, al Buon Pastore e molti altri.

Il commercio – Esclusivamente per il 10 ottobre il dispositivo di sicurezza prevederà, ovviamente, una serie di limitazioni, in ragione della massima attenzione e dei massimi livelli di controllo che dovranno essere messi in atto. «L’organizzazione delle limitazioni prevista per il 10 ottobre – spiega l’assessore Angelo Eliantonio – è stata oggetto di confronto e condivisione con le associazioni di categoria, che abbiamo incontrato due volte in Comune su questo tema, e che ringraziamo per la collaborazione e per la sensibilità espressa nei confronti di questo evento mondiale che costituisce un’occasione estremamente importante per Ancona». La zona di massima sicurezza il 10 ottobre si estenderà da piazza Cavour (esclusa) a piazza Kennedy. Nel dettaglio, dovranno rimanere chiusi gli esercizi commerciali dei corsi Stamira, Garibaldi e Mazzini e di tutte le vie comprese nel perimetro della spina dei corsi, delle piazze Roma, Kennedy e Repubblica, delle vie Gramsci e Della Loggia. In questa zona gli esercizi commerciali del centro storico potranno rimanere aperti solo nella mattinata, fino alle ore 13, con la possibilità di concludere le operazioni di chiusura delle attività entro le ore 14. Negli altri giorni di vertice ministeriale, il 9 ottobre e la mattina dell’11, lo svolgimento dell’attività sarà regolare. Nella zona del centro storico che ricade nella fascia di massima sicurezza saranno messe a punto alcune limitazioni alla circolazione, che saranno comunicate nel dettaglio nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la zona di Portonovo, inoltre, che sarà interessata nei tre giorni feriali del G7 per via della presenza delle delegazioni nelle strutture ricettive, le limitazioni sono state ridotte allo stretto necessario. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre i ristoranti potranno essere aperti a pranzo e chiusi a cena. Venerdì 11 è prevista la chiusura per il pranzo, mentre a cena si potrà procedere con le regolari aperture.

Il traffico e la sosta – Ecco la lunga serie di provvedimenti relativi alla sosta che si rendono necessari dalle 19 di martedì 8 ottobre fino alle 16 del giorno 11 ottobre. A partire dalle 19 del giorno antecedente l’inizio del G7 Salute, cioè martedì 8 ottobre, nelle seguenti vie è stato istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, fino alle ore 16 di venerdì 11 ottobre: via Marconi (da largo Borgo Pio a via XXIX Settembre), via Mamiani e largo Borgo Pio. Per tutto il periodo indicato i residenti che sono muniti di regolare permesso sosta in queste tre vie, potranno parcheggiare gratuitamente all’interno del parcheggio degli Archi il quale, a seguito di un confronto avviato nelle precedenti settimane con l’amministrazione comunale, ha riservato 250 posti per gli aventi diritto. Sempre con validità dalle 19 di martedì 8 ottobre alle 16 di venerdì 11 ottobre, è stato istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, nelle seguenti vie: via XXIX Settembre, via Rupi di XXIX Settembre, piazza della Repubblica, scalo Vittorio Emanuele, largo Sacramento, via Cialdini (fino uscita parcheggio Traiano), via della Loggia, vicolo degli Aranci, via Bonda, via della Catena, largo della Dogana, piazza Santa Maria, via Saffi (da l.go Dogana fino a vicolo della Serpe), vicolo Foschi, vicolo della Serpe, lungomare Vanvitelli (anche tratto senza sbocco – ingresso anfiteatro) e piazza Dante Alighieri. I residenti in queste vie potranno parcheggiare da via Giovanni XXIII a salire (piazza Stracca, piazzale Duomo e zone limitrofe), sempre rimanendo all’interno delle zone regolamentate, ovvero all’interno degli stalli blu. L’amministrazione comunale specifica che il trasporto pubblico verrà regolarmente svolto secondo il piano autunnale in vigore e che i mezzi Conerobus percorreranno via Mamiani anziché via Marconi. L’Istituto scolastico Leonardo Da Vinci non subirà alcuna interruzione dell’attività perché situato prima del blocco di controllo.