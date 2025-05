Eccellenza, lo spareggio sta per essere rinviato: caos totale, si aspetta il Del Conero?

ANCONA – È caos totale in Eccellenza. Montecchio Gallo e Maceratese non giocheranno, probabilmente, domenica 4 maggio. Il motivo? Non c’è una sede, neutrale, pronta ad accogliere l’attesissimo spareggio che vale la promozione diretta in Serie D. Il match sta per essere rinviato di sette giorni, in attesa della disponibilità dello stadio Del Conero di Ancona.

Era stato designato il Bianchelli

Senigallia era stata la città indicata dal Comitato Regionale Marche a inizio settimana. Lo spareggio si doveva disputare al Bianchelli, impianto che da tre anni vive la quarta serie due volte al mese. Il Montecchio Gallo, nonostante il manto sintetico che avrebbe spostato alcuni equilibri verso la Maceratese, era d’accordo. Quest’ultima, che ha pronosticato circa 2000 tifosi biancorossi pronti a sostenerla al Bianchelli, però non avrebbe potuto contare su tutti i suoi sostenitori. Le autorità competenti del territorio, per motivi di ordine pubblico, non avrebbero concesso tutti questi tagliandi, visto che poi lo stesso numero di biglietti avrebbe potuto richiederlo anche il Montecchio Gallo. Con tutte le ragioni del mondo.

Bocciate tutte le proposte

Giocare in provincia di Pesaro o Macerata non sarebbe stato giusto, per ovvi motivi. Quindi? Le proposte sono arrivate a raffica, tra Jesi, Osimo, Fermo, Chiaravalle, San Benedetto e chi ne ha più ne metta. Si è anche vociferato di raggiungere l’Umbria, con la Maceratese che non ha chiuso le porte a questa ipotesi che però non ha fatto impazzire il Montecchio Gallo. Ed è anche inutile sottolineare quanto sarebbe stato «divertente» giocare lo spareggio di Eccellenza Marche in un’altra regione.

Tutti al Del Conero?

Ogni proposta, che comprendeva comunque il fatto di dover accontentare le 2000 richieste biancorosse, è stata bocciata dalle varie autorità competenti. Lo stadio Del Conero di Ancona, nel frattempo, sembrava potesse accontentare tutti. La Fiera di San Ciriaco, patrono dorico, terminerà però proprio domenica 4 maggio e quindi la città non potrebbe ospitare anche un evento di questa caratura nella stessa data. Ecco che si sta per andare verso il rinvio, con il match che di disputerebbe domenica 11 maggio al Del Conero.

Nel frattempo, sembrerebbe confermata la semifinale playoff tra Chiesanuova e Tolentino per domenica 4 maggio. La vincente affronterà la perdente di Montecchio Gallo-Maceratese.