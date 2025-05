Ancona: è di San Ciriaco, il patrono della città, la mummia di santo più antica d’Europa

ANCONA – Non si sa come sia morto, ma non c’è nulla che lasci pensare che non sia stato martirizzato, come racconta la storia del santo di Gerusalemme. Ieri pomeriggio (30 aprile) nella cattedrale anconetana dedicata appunto a San Ciriaco, il santo patrono della città che sarà festeggiato tra pochi giorni, sono stati resi noti i risultati scientifici della ricognizione del corpo presente nel duomo.

Le indagini e gli esami, iniziati nel novembre 2023, sono stati numerosi dallo studio storico alla ricerca antropologica, dagli esami radiologici, Rx e Tac, ad altre ricerche come quelle bioarcheologiche e paleopatologiche, ma anche indagini isotopiche, ricerche entomologiche, analisi chimico fisiche Xrf ed esame del carbonio 14.

E’ proprio quest’ultimo che fa risalire il corpo di San Ciriaco, «la mummia di santo più antica d’Europa» al quarto secolo dC, come conferma Antonio Fornaciari, ricercatore del dipartimento di ricerca e traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell’Università di Pisa. San Ciriaco, infatti, sarebbe nato in Palestina attorno al Trecento e morto a Gerusalemme nel 363.

Antonio Fornaciari Monsignor Angelo Spina Il duomo di Ancona

La tradizione narra che morì a causa di diverse torture, ma l’analisi del corpo rivela che quella del piombo fuso che sarebbe stato costretto a ingerire, sarebbe solo una leggenda: «Gli studi del corpo di San Ciriaco hanno rivelato aspetti davvero interessanti – racconta Antonio Fornaciari –. La più importante e che abbiamo finalmente una datazione sicura, assoluta, del corpo fatta con il carbonio 14 e che ci dice che questo corpo risale sicuramente al quarto-quinto secolo dopo Cristo. Questo conferma la tradizione che fa risalire la morte di San Ciriaco all’epoca dell’imperatore Giuliano. Si tratta forse del corpo mummificato più antico tra i santi dell’Occidente. Non esistono altre mummie di santi così antiche la cui datazione sia certificata dal carbonio 14. Altri risultati dello studio riguardano l’alimentazione, abbiamo visto che aveva un’alimentazione estremamente ricca di proteine, dunque aveva accesso a risorse alimentari di alto livello che ci fanno pensare che appartenesse a una classe sociale elevata, come del resto ci tramanda la tradizione.

Altri aspetti interessanti riguardano lo studio delle componenti fisico-chimiche. In passato, negli anni Settanta, era stato trovato un alto contenuto di piombo, in particolare a livello tracheale. Noi con nuove analisi abbiamo dimostrato che in realtà questi livelli di piombo non sono così elevati, ma compatibili con quello che in genere si rinviene in corpi conservati in necropoli. Non è morto a causa di avvelenamento da piombo, né tantomeno da introduzione di piombo fuso come si narra. Inoltre abbiamo analizzato lo smalto dentario per capire quale fosse la provenienza del santo e abbiamo visto che è compatibile sia con l’area marchigiana sia con quella palestinese, che dunque non esclude sia effettivamente di Gerusalemme. Se fosse venuto fuori un risultato diverso avremmo potuto dire che sicuramente non proveniva da quell’area».

Gli esami cui è stato sottoposto il corpo hanno evidenziato alcune patologie che non erano emerse in studi effettuati in passato: «Soffriva di una malattia che si chiama Dish, iperostosi diffusa idiopatica scheletrica, che in particolare colpisce la colonna che gli provocava una certa rigidità. E varie lesioni e fratture che però non sono del periodo della morte ma antecedenti al quel periodo. Cause della morte sicure per ora non sono emerse».

Sull’argomento è intervenuto anche l’arcivescovo dell’arcidiocesi di Ancona e Osimo, monsignor Angelo Spina: «Rendiamo noti oggi i risultati di uno studio interessantissimo. Una ricognizione con relative analisi fu fatta già nel 1979, sono passati tanti anni, ci sono nuovi strumenti. Lo studio permette di vedere insieme ciò che tramanda la tradizione e ciò che le indagini scientifiche forniscono oggi. E ci sono delle belle concomitanze. Il corpo di San Ciriaco, donato ad Ancona da Galla Placidia, la figlia dell’imperatore Teodosio nel 418 dopo Cristo e che è ad Ancona da allora, è effettivamente il corpo di San Ciriaco, colui che ha fatto ritrovare la croce ad Elena, la madre dell’imperatore Costantino. Rispetto agli studi del 1979 ci sono delle sorprese: l’analisi del tartaro, i traumi che ha subito. E poi studiando il cranio, grazie all’intelligenza artificiale, è stato possibile ricostruirne il volto».