Pallavolo, la Cucine Lube all’assalto della Coppa Italia

Cucinieri in campo oggi. Pausa di Superlega e riposo per la Yuasa. La Megabox ospita Roma, la Cbf Balducci in trasferta a Castelfranco

CIVITANOVA – Dopo il prestigioso successo contro Perugia in Superlega la Cucine Lube si tuffa nell’avventura della Final Four di Coppa Italia. Per i cucinieri è la Semifinale numero 18, dopo tre anni di assenza. Alle ore 18.30 i biancorossi scenderanno in campo all’Unipol Arena di Bologna per la sfida in gara unica contro l’Itas Trentino, mentre nel primo match di giornata alle ore 16.15 se la vedranno Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona. I collettivi vincenti si giocheranno il trofeo sullo stesso campo nella Finalissima di domenica 26 gennaio 15.15. Per coach Medei per la squadra significa molto partecipare alla Final Four di Coppa Italia. “Ci tenevamo a proseguire la nostra crescita e a metterci alla prova in un evento così prestigioso. Essere in F4 è altrettanto importante per il Club perché la Lube merita certi palcoscenici. Siamo soddisfatti di esserci ma non appagati. Vogliamo giocare tutte le nostre carte, veniamo da un buon momento, siamo determinati e abbiamo le energie per preparare al meglio la due giorni. In Semifinale mi aspetto di trovare una rivale pronta, con tanti atleti esperti e abituati a vincere partite di questo tipo”. Superlega ferma e Yuasa a riposo.

La Megabox Vallefoglia in A1 Femminile affronta il 2’ match interno consecutivo al PalaMegabox e, dopo aver superato Bergamo per 3-1 cementando il suo 8’ posto, attende Roma reduce a sua volta da due successi tra Campionato e Coppa che hanno chiuso un periodo nero delle capitoline. Ultimo posto lasciato a Talmassons e tanta voglia di fare lo sgambetto alle padrone di casa che puntano ad un’altra prestazione di sostanza per fare bottino pieno e mettere un’ulteriore ipoteca sulla qualificazione ai playoff.

La Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile dopo aver schiantato Imola in un’ora di gioco è ospite delle toscane di Castelfranco allenate da Marco Bracci. Nelle fila delle azzurre militano le ex Bisconti e Braida, quest’ultima approdata in Toscana per trovare più spazio di quanto non gliene fosse concesso dietro Bonelli ma senza sovvertire le gerarchie che la vedono dietro Florencia Ferrara. Castelfranco è già certa di dover giocare la Poule Retrocessione e non ha grosse motivazioni, quelle che invece non mancheranno a Bresciani e compagne.

In A2 Maschile la Smartsystem Fano trasferta ai limiti del proibitivo domenica alle ore 17.30, affronta al San Filippo di Brescia il Gruppo Consoli Sferc, una delle candidate al salto di categoria. Reduci entrambe da una sconfitta in campionato (Fano in casa contro Pineto, Brescia a Prata), i virtussini e i lombardi sono alla ricerca di riscatto anche se il compito dei primi appare pieno di insidie: “Loro saranno molto arrabbiati dopo la sconfitta di Prata – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – non sarà facile ma se torniamo a crescere in alcune fasi di gioco possiamo dire la nostra. E’ chiaro che Brescia è stata costruita per il salto di qualità e sta confermando sul campo le proprie ambizioni, bisogna comunque avere fiducia”.

La Banca Macerata reduce dal successo sul campo dell’Emma Villas Siena, ospita domenica alle 18 la Conad Reggio Emilia nella 6’ giornata di ritorno del campionato di serie A2.

In A3 maschile la The Begin Ancona nella 4’ di ritorno del Girone Bianco è in trasferta alle 19 sul campo del Cus Cagliari alla ricerca di punti salvezza.