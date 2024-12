Pallavolo, la Cucine Lube si rituffa nella Superlega

Dopo la delusione Mondiale la Lube ospita Milano. La Yuasa attende Modena. In A1F stasera in anticipo Vallefoglia in casa, la Cbf Balducci domani con Lecco

CIVITANOVA – Non è certo un periodo nel quale annoiarsi per la Cucine Lube che ha affrontato impegni su tre fronti. Il Mondiale per Club in Brasile era stato approcciato con altre aspettative rispetto al 4’ posto finale per le due sconfitte con la formazione iraniana sia nel girone di qualificazione che nella finalina per il bronzo. Tutto facile mercoledì in Coppa contro il Topola e pass ottenuto per i Quarti dove l’avversario saranno gli olandesi del Groningen. Riparte invece la Superlega con un avversario tradizionalmente ostico come l’Allianz Milano di coach Roberto Piazza. Si gioca domenica alle 18 all’Eurosuole Forum. Le squadre si ritroveranno anche in Coppa Italia. Venerdì visita a sorpesa del CT della Nazionale di calcio Luciano Spalletti all’Eurosuole Forum.

Dopo il primo successo in Superlega ottenuto a Monza, la Yuasa Grottazzolina attende al PalaSavelli un’altra big come Modena che è ottava a 15 punti con Cisterna e che nell’ultimo turno ha ottenuto un punto nel derby contro Piacenza. Per rincorrere la salvezza occorre tentare di fare punti contro qualsiasi avversario senza lasciare nulla di intentato e la squadra di Ortenzi lo sa bene.

La Megabox Vallefoglia che ha ritrovato il successo al tiebreak a Cuneo ed ha ottenuto la qualificazione alla Coppa Italia, in settimana ha annunciata l’opposta lettone Irbe Lazda. Sempre senza Simon Lee, ai box per il problema muscolare, ha verificato che Federica Carletti è un ottimo innesto per questo girone di ritorno. Appuntamento con diretta su Raisport stasera alle 20.30 contro Il Bisonte Firenze che in settimana ha scambiato l’ex Mancini e Ribechi con Baijens. La centrale olandese potrebbe esordire già stasera.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata che non ha avuto difficoltà sul campo della Bam Mondovì ospita domenica alle 17 la Oro Cash Picco Lecco. Occorre rituffarsi con decisione sul campionato dopo la delusione della Coppa Italia. A volare in semifinale è stata la Futura Busto Arsizio che ha superato la squadra di Lionetti al tiebreak. Le altre qualificate sono la Omag-MT San Giovanni in M.no che ospiterà proprio la Futura Giovani Busto Arsizio mentre, dall’altro lato del tabellone si affronteranno l’Itas Trentino e la Trasporti Bressan Offanengo che ha superato a sorpresa Messina.

In A2 maschile sorridono sia la Smartsystem Essence Hotels Fano vincente contro l’Emma Villas Siena, che tenterà di fare come i cugini di Macerata provando a battere la capolista Tinet Prata di Pordenone ma i friulani in casa finora hanno concesso pochissimo. La Banca Macerata Fisiomed Macerata affidandosi ad un super Valchinov cerca continuità di risultati sul campo della Consar Ravenna. Si gioca domenica alle 18.

In A3 maschile girone Bianco la The Begin Ancona che ha chiuso il girone al 9’ posto a quota 10 punti a braccetto con Savigliano gioca in trasferta sul campo della ErmGroup Altotevere San Giustino sempre alle 18.