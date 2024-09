Pallavolo, La Cucine Lube esordisce in Superlega

Tutto pronto per la prima di campionato per la squadra di Medei che esordisce sabato alle 20.30 contro Padova in diretta su Raisport. Domenica alle 19 al PalaSavelli tocca all’esordiente Yuasa contro Monza

CIVITANOVA – La Cucine Lube Civitanova dei giovani talenti è pronta ad esordire in campionato sabato 28 settembre alle ore 20.30 con diretta Rai Sport all’Eurosuole Forum per l’anticipo del 1° turno della Regular Season 2024/25 di SuperLega Credem Banca.

L’avversario è la Sonepar Padova con il confermato tecnico Jacopo Cuttini può gestire giovani di grande interesse, trainati da elementi esperti e solidi come il croato Marko Sedlacek, reduce dallo Scudetto polacco e da una finale di Champions League.

Il tecnico biancorosso Giampaolo Medei, fresco di CEV Cup vinta alla guida dell’Asseco Resovia, è tornato alla Lube per lasciare il segno e valorizzare i giovani di talento, come i due esordienti assoluti in SuperLega, il centrale brasiliano Davi Tenorio e il laterale iraniano Poriya Hossein Khanzadeh. Dirigono Vagni e Piana. Per questioni regolamentari la Cucine Lube Civitanova non potrà utilizzare fino alla quarta giornata di Regular Season il centrale italo-serbo Marko Podrascanin, ingaggiato pochi giorni fa. Coach Giampaolo Medei non potrà contare nemmeno sullo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov, in crescita giorno per giorno, ma ancora in fase di ripresa dopo l’intervento alla schiena di questa estate. In dubbio il centrale Barthelemy Chinenyeze, a riposo negli ultimi test per un fastidio agli addominali e reduce da allenamenti a marce ridotte.

A guidare la squadra bianconera padovana sarà per il secondo anno l’ex regista biancorosso Marco Falaschi.

All’esordio ufficiale con i gradi di capitano biancorosso, il libero Fabio Balaso affronta la sua settima stagione alla Lube sfidando il Club in cui tutto è iniziato. Un fil rouge e un coacervo di emozioni che si mescolano alle imprese sportive dell’atleta nativo di Camposampiero, paesino a soli 20 chilometri da Padova. «Il debutto ufficiale da capitano tra le mura amiche contro una squadra a cui sono legato come Padova è molto suggestivo – ha detto – e lo vivo come un qualcosa di speciale e sono onorato di rappresentare la Lube. Sarà una partita interessante, dura come ogni esordio stagionale, dovremo scendere in campo con la giusta testa. Arriviamo pronti al via grazie al grande lavoro svolto in una preseason ottima. Resteremo concentrati per firmare un buon approccio».

Domenica 29 Settembre alle ore 19 l’esordio ufficiale in Superlega contro Monza al PalaSavelli per la Yuasa di coach Ortenzi, che coi suoi 44 anni sarà invece il condottiero più giovane tra le dodici migliori squadre di pallavolo d’Italia. Domenica arriva Monza, che ha in organico il palleggiatore probabilmente più forte del mondo Fernando Kreling, detto “Cachopa”, brasiliano, in estate ha tesserato l’ex capitano della Lube Juantorena e da una manciata di giorni ha aggiunto al proprio organico anche Ivan Zaytsev.

Il pubblico, in casi come quello della Yuasa Battery, può davvero fare la differenza, e l’auspicio è che già da domenica ci possa essere il pubblico delle grandi occasioni a riempire il Pala Savelli.