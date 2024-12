Pallavolo, la Cucine Lube dice addio al titolo Mondiale

Sconfitta 3-0 in semifinale contro Trentino per la squadra di Medei che giocherà per il bronzo contro la formazione iraniana del Foolad Sirjan che l’ha sconfitta all’esordio

UBERLANDIA (Brasile) – Il cielo della notte brasiliana brilla solo per l’Itas Trentino che ha staccato il pass per la finale del Mondiale per club in corso nel paese carioca. Nel derby italiano di semifinale Michieletto e compagni hanno vinto con merito per 3-0 e parziali: 25-20, 28-26, 25-19. I cucinieri, che restano in lizza per il terzo posto, torneranno in campo all’Arena Sabiazinho di Uberlandia, alle 11 brasiliane ore 15 in Italia con diretta DAZN, contro gli iraniani del Foolad Sirjan per il remake della prima gara della Pool A. Le medaglie di bronzo passeranno per questa sfida, servirà quindi tanta voglia di riscatto per Balaso e compagni. A seguire Michieletto e compagni sfideranno il Sada Cruzeiro per il titolo.

Dopo la vittoria gialloblù nella Finalissima del 2018 in Polonia e il riscatto cuciniero nella Semifinale 2021 a Belo Horizonte, il bilancio dei derby italiani al Mondiale per Club diventa favorevole ai dolomitici con 2 vittorie a 1. Match tutto di marca trentina con l’unica occasione per girare la partita nel finale del 2’ set fallita dai cucinieri con qualche ingenuità di troppo. Prestazione modesta al servizio, zero ace e ben 20 battute sbagliate, il solo Nikolov in doppia cifra autore di 10 punti, Anche Trento si concede il lusso di sbagliare molto, ma prevale in tutti i fondamentali e chiude con quattro atleti in doppia cifra in tre set: il top scorer Michieletto (13 punti), Rychlicki (12), Lavia (11) e Flavio (10).

Coach Medei che voleva un regalo diverso per i suoi 51 anni festeggiati proprio ieri ha schierato Boninfante in regia e Lagumdzija opposto, Bottolo e Nikolov laterali, Chinenyeze e Podrascanin al centro e Balaso libero. Nel corso del match ha tentato varie carte inserendo Gargiulo per Podrascanin, poi Loeppki e anche effettuando il doppio cambio.

A fine gara il coach di Treia ha detto: «C’è grande rammarico per il secondo set, che ci ha visto condurre praticamente fino alla fine. Se fossimo riusciti a vincerlo, la partita avrebbe potuto avere una trama diversa. La squadra non si è sicuramente espressa come può, è successo anche nelle partite precedenti. Dobbiamo capire il motivo di tutto ciò, prima però abbiamo una sfida importante per il terzo posto da giocare, ci teniamo molto a vincerla per salire sul podio. Dopodiché faremo le valutazioni utili per il prosieguo della stagione».