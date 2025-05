Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova sotto nella serie Scudetto

Gara 3 della finale scudetto finisce per la 3’ volta per 3-0 per la squadra di casa. Mercoledì (7 maggio) all’Eurosuole il match point per conquistare il tricolore. Palas marchigiano già praticamente sold-out

CIVITANOVA – Nulla da fare per la Cucine Lube che cede gara 3 e va sotto 2-1 nella serie. I cucinieri perdono 3-0 contro i padroni dell’Itas Trentino con parziali a 22-18-18 alla ilT quotidiano Arena di Trento, con Bottolo dentro per poco più di un set, ma a mezzo servizio per problemi gastrointestinali.

Mercoledì 7 maggio, all’Eurosuole Forum, gli uomini di Giampaolo Medei avranno l’ultima chance di impattare la serie in Gara 4, con prima battuta alle 20.30 e diretta Rai Sport, DAZN. In caso di vittoria interna della Lube si andrà alla bella da giocare nel prossimo fine settimane sul campo dei gialloblù altrimenti sarebbe scudetto per Michieletto e compagni.

Meglio i gialloblù trentini in tutti i fondamentali. in attacco (61%) e nel muro-difesa, con 8 block contro i 4 biancorossi. L’ex Rychlicki chiude da MVP e top scorer con 16 punti (74% e 2 muri). In doppia cifra per Trento anche Michieletto e Lavia (12 punti a testa). Unico a superare quota dieci sul fronte cuciniero è Lagumdzija (11 sigilli). Coach Medei ha provato a rimescolare le carte inserendo Loepki e Poryia ma contro questa Itas non c’è stato nulla da fare.

Per coach Medei «Trento ha disputato un’ottima partita, mentre oggi la Lube è decisamente mancata, inutile nascondersi. Non capitava da tanto, questa prestazione ci lascia tanto rammarico perché non capita tutti i giorni di giocare una partita così importante. Adesso dovremo metterci alle spalle questa sfida, rimboccarci le maniche e rialzarci subito per portare la Finale alla quinta. Sarà fondamentale ritrovare lo spirito che non abbiamo avuto in questa Gara 3».

In linea con il suo allenatore anche il centrale Giovanni Gargiulo: «Bisogna ammettere che oggi Trento ha giocato meglio di noi, i nostri avversari ci sono stati superiori in tutto e quindi complimenti a loro. Adesso la serie si è messa sicuramente in salita per noi, ma in Gara 4 di mercoledì prossimo a Civitanova sapremo sicuramente giocarci tutte le nostre carte per portare i dolomitici alla quinta partita».