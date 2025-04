Pallavolo, la Cucine Lube riapre la serie di semifinale. Si va alla “bella”

CIVITANOVA – E adesso è tutto possibile. Ecco la sintesi della semifinale dopo l’ultimo pallone messo a terra dal centrale francese Chynenyeze che ha rimesso la serie di semifinale in parità tra Cucine Lube e Sir Safety Perugia. Il 3-0 con parziali a 23-20-21 con il quale la squadra di Medei ha vinto gara 4 è figlio di una grande prestazione nel muro-difesa dei cucinieri, di un Bisotto in versione Balaso non a casa premiato col titolo di Mvp del match.

La Cucine Lube ha dimostrato a sé stessa e all’avversario che, anche senza capitan Balaso può battere questa Sir. Dallo 0-2 iniziale la serie è ora sul 2-2 e ora giovedì alle 20.30 con diretta su Raisport e Dazn in gara 5 tutto è possibile perché i cucinieri hanno preso coraggio e fiducia mentre i dubbi e i timori sono tutti nella metà campo di Giannelli e compagni. Guai però a darli per morti, squadra solida e matura. Ad attendere la finalista c’è la Itas Trentino che ha regolato Piacenza in 3 gare.

Lube più organizzata nei fondamentali di difesa, Sir pungente dai nove metri, equilibrio in attacco, ma le fasi clou si tingono di biancorosso. A fare la differenza sono i salvataggi di un Bisotto in versione uomo ragno, i 15 punti del top scorer Nikolov (78% con 1 ace) e i 14 sigilli di Bottolo, grazie ai palloni di Boninfante e al grande cuore di tutta la squadra, capace di stringere i denti nei primi due parziali e di rimontare un terzo set che sembrava compromesso. In doppia cifra tra gli umbri Ben Tara e Semeniuk con 11 punti a testa. Staffetta in campo tra Plotnytskyi e Ishikawa.

Per coach Medei: «Giocare queste Semifinali non è semplice, c’è molta pressione sia per l’importanza della posta in palio che per il livello di gioco che bisogna esprimere costantemente, e i ragazzi stasera sono stati bravissimi. Stiamo crescendo, con l’attitudine in campo, con la capacità di rimanere attaccati alla partita anche nei momenti di difficoltà. Oggi è capitato nel terzo set. Teniamo queste qualità e, soprattutto, cerchiamo di portarle con noi anche nella prossima sfida. Siamo convinti di poter andare a Perugia per giocarci la partita, mettendo in campo tutto quello che abbiamo, convinti dei nostri mezzi. Cercheremo di guadagnarci la Finale”.

Vince anche la Yuasa Grottazzolina il 1’ match dei suoi playoff per il 5’ posto superando la Rana Verona per 3-1 (16-25, 25-23, 25-20, 28-26 ). Chi non è voluto mancare mostrando il proprio sostegno ai ragazzi di Ortenzi si è goduto un grande spettacolo, con la Yuasa che recupera la diagonale Zhukouski – Petkovic e con essa tre punti che rendono la Pasqua dei marchigiani decisamente più dolce della vigilia.