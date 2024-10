Pallavolo, la Cucine Lube cade anche a Verona

Ancora una trasferta negativa per i cucinieri battuti lontano da Civitanova. Per la Yuasa contro Padova solo un punto in casa. La Megabox fa il pieno. La Cbf Balducci in A2F regola anche Lecco. In A2M Fano, Macerata vince in casa. Esordio ok per Ancona in A3

CIVITANOVA – Ancora uno stop esterno per la Cucine Lube Civitanova che cade in casa della Rana Verona per 3-1 (25-23, 17-25, 25-23, 25-14), team allenato da Radostin Stoytchev. I biancorossi restano a 6 punti dopo due vittorie intervallate da due sconfitte esterne, sorpassati anche dagli scaligeri saliti a quota 8. Nemmeno la presenza dell’esperto Podrascanin ha dato linfa ad una squadra che non ha ancora trovato la quadratura attesa. Domenica 27 ottobre i cucinieri torneranno in campo alle 18 per sfidare Cisterna all’Eurosuole Forum.

La Yuasa Battery Grottazzolina al PalaSavelli gioca la gara più lunga mai disputata in Superlega dall’introduzione del rally point system. Ed è solo un guizzo finale del nazionale Porro a negare la prima gioia a Grottazzolina in massima serie. Si mangia le mani, ancora una volta, la Yuasa Battery davanti agli oltre 1500 presenti del PalaSavelli. Fa festa la Sonepar a quasi tre ore di battaglia sportiva in quello che era da considerarsi uno scontro diretto.

La Megabox Vallefoglia in A1 Femminile ha centrato i primi tre punti pieni della stagione superando agevolmente la Eurotek Uyba Busto Arsizio. L’abbraccio del pubblico di casa di Pesaro ha fatto bene alle biancoverdi che, recuperata anche Simon Lee anche se in campo con una vistosa fasciatura al dito malandato, non hanno avuto grosse difficoltà a superare le biancorosse di coach Caprara ancora a zero punti dopo tre partite. Il 3-0 con parziali a 21-18-15 conferma che la squadra di Pistola ha sempre avuto il controllo del match e meritato il successo.

In A2 Femminile la Cbf Balducci col vento in poppa cala il tris di vittorie consecutive senza perdere un set e, dopo aver superato per 3-0 Casalmaggiore e Mondovì, ha strapazzato anche la Oro Cash Picco Lecco (20-25, 25-27, 19-25). Le arancionere di coach Lionetti si confermano in testa alla classifica in compagnia di San Giovanni in Marignano mentre Brescia, che era della compagnia, ha perso lo scontro diretto a Messina. Decortes e Battista in doppia cifra sono stati fattori decisivi in un match davvero vivo solo nel 2’ set.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano cade a Cantù 3-1 (25-22, 25-21, 26-28, 25-18) e per i lombardi sono i primi punti. Eppure i virtussini, dopo aver battagliato e vinto il terzo parziale, avevano illuso ma nel quarto hanno subito di nuovo il ritorno degli avversari.

Prima vittoria stagionale per la Banca Macerata Fisiomed contro una mai doma Cosedil Aci Castello. I ragazzi maceratesi la spuntano al tiebreak al termine di una gara vibrante e giocata in grande equilibrio.

Esordio vincente al tiebreak in A3 maschile per la The Begin Ancona al Palarossini Estra-Prometeo contro AltoTevere San Giustino. La formazione di coach Della Lunga ha mostrato subito le unghie vincendo un match ricco di emozioni dimostrando di avere il carattere per stare nella categoria.