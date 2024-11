PORTO SAN GIORGIO – Derby Time mercoledì 27, alle 20.30, al Palasavelli di Porto San Giorgio tra la Yuasa Battery padrona di casa e la Cucine Lube. Dirigono Luciani e Cesare e diretta su DAZN. Il match è valido per l’11’ giornata di andata di Superlega che i cucinieri hanno dovuto anticipare per partecipare al Mondiale per Club in Brasile. In campo in contemporanea, infatti, anche Trentino contro Padova perché Michieletto e compagni saranno in partenza come i cucinieri. Il derby è tra illuse e poi deluse.

La Cucine Lube nell’ultimo turno si è illusa andando avanti sul campo della Gioiella Prisma Taranto per 0-2 perdendo poi al tiebreak. La Yuasa Grottazzolina nell’anticipo di sabato ha vinto il 1’ set contro Cisterna perdendo poi 3-1. In classifica la squadra di Medei ha agganciato Piacenza al 3’ posto a quota 17 anche se il duo davanti Trento (24) e Perugia (25 punti) è molto lontano. Ancora peggio sta la neopromossa di Ortenzi ferma a quota 2 ed è l’unica squadra a non aver ancora vinto avendo incassato, quindi, 9 sconfitte consecutive.

Prima di salire sul volo per il Brasile domenica primo dicembre alle ore 18 i campioni d’Europa dell’Itas Trentino faranno visita all’Eurosuole Forum per la 10ª giornata, che di fatto chiuderà il girone di andata dei cucinieri prima degli Ottavi di Challenge Cup

La sconfitta rimediata a Taranto dopo quattro successi consecutivi per 3-0 tra SuperLega Credem Banca e Challenge Cup ha lasciato l’amaro in bocca e la voglia di riscatto da soddisfare immediatamente nella trasferta più corta del torneo.

I padroni di casa della Yuasa devono scuotersi dopo il match di sabato nel quale era lecito aspettarsi una squadra più combattiva e capace di sbloccarsi, specialmente tra le mura amiche dove i ragazzi di Ortenzi avevano sempre mostrato qualcosa in più. L’avversario è di prima fascia e nei molti incroci in precampionato la differenza è sempre stata evidente.

Per le Marche del Volley torna il derby che manca dalla stagione 2009/10. L’allora Pallavolo Loreto, società che ha cessato l’attività, disputò quel campionato di A1 (ora Superlega) allenata da Luca Moretti mancando la salvezza all’ultima giornata.