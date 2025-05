Pallavolo, la Lube in campo a Trento per gara 3

CIVITANOVA – Dopo il rotondo successo di gara 2 e la serie in equilibrio, oggi, 4 maggio, in campo in trasferta la Cucine Lube che cerca il blitz a Trento per spostare la serie dalla sua parte.

Gara 3 è un crocevia importante nell’ultimo atto della lotta Scudetto. Con la serie al meglio dei cinque match sull’1-1, il baricentro della sfida tricolore si sposta nuovamente alla ilT quotidiano Arena. Alle 15.20 con diretta su Rai 2 e DAZN, la Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei farà visita ai padroni di casa dell’Itas Trentino di Fabio Soli. La squadra che si aggiudicherà l’incontro si porterà in vantaggio per 2-1 nella serie e avrà una prima chance di vincere lo Scudetto nel quarto atto, già fissato per mercoledì 7 maggio, alle ore 20.30, sul taraflex dell’Eurosuole Forum di Civitanova già praticamente sold-out. Oltre 150 tifosi biancorossi seguiranno la Lube sulle Dolomiti per incitare i giganti biancorossi alla ilT quotidiano Arena.

Alle 18 la pallavolo marchigiana potrebbe scrivere un’altra storica pagina se il coach di Collemarino Marco Gaspari figlio dell’ex arbitro Luciano, dovesse vincere la Champions League Femminile a Istanbul. Il tecnico dorico guida la Savino Del Bene Scandicci che in semifinale ha schiantato le padrone di casa del Vakifbank del coach italiano Giovanni Guidetti e con l’oro olimpico di Caterina Bosetti in squadra. In finale la favorita resta l’Imoco Conegliano campione uscente che in semifinale ha battuto la Vero Volley Milano di Egonu, Orro, Sylla e Danesi per 3-1.

La Cbf Balducci è al rompete le righe. Il ritorno in A1 ha raccolto in questi giorni ha ottenuto il riconoscimento delle istituzioni locali e regionali. Dopo essere stata ricevuta in Comune a Macerata è arrivato l’invito al Palazzo delle Marche ad Ancona, sede dell’Assemblea legislativa delle Marche, per ricevere il riconoscimento del Consiglio regionale. «Onorato ed emozionato» – si è detto il Presidente della CBF Balducci HR Macerata Pietro Paolella che, nel ringraziare il Consiglio regionale per il riconoscimento, ha fatto riferimento a programmazione e lavoro quali ingredienti per il raggiungimento del risultato.

Ad intervenire nel corso della cerimonia anche il direttore operativo e team manager, Lucia Bosetti, il coach Valerio Lionetti e il capitano delle arancionere, Alessia Fiesoli. La squadra è stata poi ospite della famiglia Balducci presso la sede dell’azienda a Montecassiano (MC) per celebrare con tutti i dipendenti il trionfo nei Playoff per poi proseguire i festeggiamenti con un evento dedicato a sponsor e partner.

Il brindisi finale ha rappresentato il definitivo “rompete le righe” di una stagione cominciata con tante speranze e buoni propositi e finita in trionfo. In avvio di stagione la società aveva voluto rilanciare il progetto con un nuovo corso tecnico ed un roster rinforzato e completato. Difficile però prevedere che si sarebbe creata un’alchimia praticamente perfetta tra tutte le componenti. E l’anno prossimo in A1 torna il derby di A1 Femminile con la Megabox Vallefoglia.