Pallavolo, la Cucine Lube domina gara 2 di Finale (3-0)

All’Eurosuole Forum una versione Deluxe della squadra di Medei riequilibra la serie. In Coppa Italia di A2M eliminte le marchigiane. La The Begin Ancona saluta la A3

CIVITANOVA – La serie di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2024 trova subito la parità e si allunga almeno di un atto.

Dopo l’acuto nella gara d’esordio di domenica sera, l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche sold-out non è infatti riuscita concedere il bis, lasciando gara 2 ai padroni di casa della Cucine Lube in tre set al termine di una sfida in cui i padroni di casa hanno proposto sempre l’acuto nel rush finale di ogni set meritando il successo.

Un risultato che renderà necessario un altro impegno a Civitanova Marche, mercoledì 7 maggio alle ore 20.30 per gara 4. Alla terza sfida della serie, in programma invece domenica 4 alla ilT quotidiano Arena, le due squadre arriveranno dopo aver confermato il fattore campo ed offerto sensazioni e prestazioni diametralmente contrastanti a distanza di quattro giorni l’una dall’altra. Nell’incontro di gara 2 il servizio della Cucine Lube a segno dieci volte, sei solo con l’mvp Bottolo ha fatto la differenza. I padroni di casa nei momenti cruciali sono sempre riusciti a pigiare sull’acceleratore, sfruttando al massimo non solo la vena dello schiacciatore azzurro, ma anche la consistente prova di Nikolov (12 punti) e qualche errore di troppo trentino. Fra le fila gialloblù gli spunti migliori sono arrivati da Gabi Garcia ex di turno e best scorer dei suoi con 12 punti e il 50%) e dalle fiammate di Michieletto e Lavia, gli altri due giocatori in doppia cifra nel tabellino complessivo.

Per coach Medei “è stata una Lube molto determinata e brava dal punto di vista agonistico. Siamo stati sempre attaccati alla partita. Sono felicissimo di aver conquistato Gara 4, e quindi di tornare a Civitanova, davanti a questo pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto dal primo all’ultimo pallone. Ora testa a Trento, nei Play Off bisogna pensare a una partita alla volta”.

Nella Coppa Italia di serie A2 maschile i quarti sono amari sia per la Banca Macerata battuta ad Aversa 3-0 che per la Smartsystem Fano caduta 3-1. Le semifinali che si giocano domenica saranno Brescia-Cuneo e Prata di Pordenone-Aversa. Per le marchigiane è l’epilogo della stagione nella quale l’obiettivo minimo della salvezza è stato centrato.

Castellana Grotte già salva non fa sconti alla The Begin Ancona nei playout di serie A3 maschile. I dorici cadono 3-0 sul campo pugliese lottando solo nel 1’ set mentre Brugherio vince a Napoli al tiebreak condannando i partenopei. La terza retrocessa sarà una tra Campobasso e Brugherio.