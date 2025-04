Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova prepara gara 2 della Finale Scudetto

All’Eurosuole Forum è già sold-out il primo match in terra marchigiana della Finale Scudetto contro Trento. Si gioca giovedì 1 maggio. In campo anche le marchigiane in Coppa Italia di A2M e, nei playout d A3M, la The Begin Ancona

CIVITANOVA – Sarà un 1 maggio di “lavoro” quello della Cucine Lube che alle 18.15, all’Eurosuole Forum, ospiterà la Itas Trentino nella gara 2 della Finale Scudetto di Superlega.

In gara 1 i trentini si sono imposti 3-0 con un super Michieletto, MVP e top scorer con 20 punti, ma il rientro di Balaso da titolare e una Lube non certo precisa sono elementi che lasciano supporre che in gara 2 il risultato potrebbe essere diverso.

All’Eurosuole Forum posti esauriti già da qualche giorno approfittando della giornata di festa e dell’importanza della posta in palio oltre alla grande passione intorno alla squadra. Per il palleggiatore Santi Orduna che a Trento ha festeggiato le 500 presenze in Italia «dobbiamo lottare con tutto quello che abbiamo, non siamo qui per caso, ma perché non abbiamo mollato in Gara 3 con Perugia. Lì è partito il riscatto e abbiamo costruito la rimonta. Domenica Trento ha giocato meglio, non abbiamo alibi. Quindi ora testa a Gara 2 in un Eurosuole Forum sold out per imporre il nostro gioco e tornare sulle Dolomiti con una fiducia rinnovata».

La serie è al meglio delle cinque partite e questa sfida è il remake della Finale 2022/23 che si è chiusa con il successo dei dolomitici alla “bella” tra le mura amiche.

Entrambe le squadre giocano la loro decima serie titolata in SuperLega Credem Banca.

In stagione la squadra di Giampaolo Medei (ancora in Finale Scudetto da head coach biancorosso dopo la delusione con Perugia nel 2017/18) ha perso la Finale per il bronzo al Mondiale per Club in Brasile, per poi rifarsi con il trionfo nella Del Monte® Coppa Italia a Bologna. Nei mesi successivi sono arrivati l’argento continentale in Challenge Cup contro i polacchi del Lublin e il ritorno in una Finale Scudetto grazie all’impresa in Umbria, con tanto di qualificazione per la Champions League.

Trento vanta 5 Scudetti (2023, 2015, 2013, 2011, 2008) su 9 Finali disputate e insegue il sesto tricolore in una stagione che l’ha vista perdere la Finale della Del Monte® Supercoppa a Firenze con Perugia e la sfida decisiva del Mondiale per Club in Brasile contro il Sada Cruzeiro. Poi per il team di Fabio Soli sono arrivate l’eliminazione in Semifinale di Coppa Italia a Bologna per mano della Lube e l’uscita di scena in Semifinale di CEV Cup contro Ankara.

Torna la Coppa Italia di serie A2 maschile con la Banca Macerata in trasferta ad Aversa giovedì 1 maggio alle 18 e la Smartsystem Fano a Cuneo per i quarti di finale in gara unica.

In campo sempre 1 maggio alle 18 a Castellana Grotte la The Begin Ancona nei playout di serie A3 maschile. I dorici non sono padroni del proprio destino perché, oltre a vincere, sull’ostico campo pugliese contro una squadra che è già salva devono sperare che la Energy Tyme Campobasso non batta Brugherio. Per la squadra di Della Lunga è un match da dentro o fuori.