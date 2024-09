Derby infuocati in Serie D: Vigor Senigallia-Ancona e Recanatese-Atletico Ascoli

Verso il sold out a Senigallia per il derby. Recanatese e Civitanovese devono cancellare lo zero in classifica. Banco di prova per la Samb

Due derby marchigiani in programma domani 29 settembre alle ore 15, nella quarta giornata del campionato di serie D girone F.

Riflettori puntati su Vigor Senigallia–Ancona, con le due squadre che tornano ad affrontarsi dopo il gustoso antipasto in Coppa Italia, vinto dai senigalliesi ai rigori. Questa volta però i padroni di casa arrivano “spuntati” all’appuntamento, privi degli attaccanti Pesaresi e Alonzi. Per quest’ultimo la risonanza magnetica effettuata venerdì ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore della gamba destra. Stagione compromessa e Vigor Senigallia che potrebbe essere costretta a rituffarsi sul mercato. Intanto per il derby mister Clementi dovrà inventarsi qualcosa per fronteggiare l’emergenza, valutando come opzione anche un cambio di modulo. Arbitra Lotito di Cremona. Atteso il grande pubblico sugli spalti del Bianchelli di Senigallia, con le prevendite che hanno già raggiunto quota 2.000 biglietti venduti (di cui 800 assegnati agli ospiti). Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino a domenica mattina. La Vigor (in vetta alla classifica) ha indetto la Giornata Rossoblù e dunque non saranno validi gli abbonamenti.

L’altro derby di giornata è quello tra Recanatese e Atletico Ascoli. Momento delicato per i recanatesi che sono in fondo alla classifica a quota zero punti. Serve assolutamente una reazione davanti al proprio pubblico, anche per mettere da parte le polemiche su arbitraggi e la sfortuna di questo inizio campionato, segnato dal grave infortunio a Federico Melchiorri. I giallorossi avranno di fronte un Atletico Ascoli solido, già rivelazione dello scorso campionato e voglioso di riscatto dopo la sconfitta interna contro la Fermana.

Proprio la Fermana, che ha già battuto in questo inizio di campionato Recanatese e Atletico Ascoli, ha l’occasione di calare il tris in casa contro l’Isernia, una squadra però da prendere con le molle nonostante sia una matricola, tornata in serie D dopo cinque anni di Eccellenza. I canarini di mister Dario Bolzan sono alla ricerca dei primi punti in casa, dopo la sconfitta contro l’Ancona rimediata nell’unica gara fin qui disputata al Recchioni di Fermo.

Primi punti da conquistare anche per la Civitanovese, ferma a quota zero, impegnata in casa contro il Notaresco.

Big match d’alta classifica per la Sambenedettese, che ospita al Riviera il temibile L’Aquila (tra le capolista del girone), giustiziere una settimana fa della Recanatese e tra le squadre accreditate per il salto di categoria. Un banco di prova importante per testare le ambizioni della Samb, protagonista finora di un avvio poco brillante, soprattutto sul piano del gioco.

Scontro in vetta anche tra Sora e Fossombrone, che stazionano nel gruppetto delle quattro fuggitive. Nell’ultimo precedente della scorsa stagione finì 0-0, un pareggio che permise ad entrambe le squadre di festeggiare la salvezza con un turno di anticipo.

Infine il Castelfidardo, dopo il primo punto conquistato in campionato contro il Teramo, andrà a far visita al Chieti, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria al Del Conero di Ancona. I biancoverdi hanno avuto una settimana movimentata dopo le dimissioni del presidente Varoli, sostituito da Baleani.

Intanto è saltata la prima panchina nel girone F: l’Avezzano (ultimo in classifica) ha esonerato Pagliarini e al suo posto è arrivato Pochesci.