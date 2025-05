Serie D, atto finale: la Civitanovese si gioca la salvezza

Ultimi 90 minuti alla fine del campionato di Serie D girone F. Domenica 4 maggio le squadre marchigiane scendono in campo per gli ultimi verdetti della stagione. Samb promossa da tempo, Fermana retrocessa, Castelfidardo, Vigor e Recanatese già salve. Resta ancora da decidere la griglia play-off (dove Fossombrone e Ancona si contendono l’ultimo posto) e la zona retrocessione (dove in bilico c’è la Civitanovese).

La lotta salvezza è un rebus: sei squadre coinvolte e solo una di queste eviterà gli spareggi. Al momento la più accreditata è il Termoli (38 punti), che sarà impegnata sul campo della Recanatese (già salva come detto). I molisani devono vincere per essere sicuri della salvezza diretta. A 1 punto di distanza c’è il Sora, in trasferta sul campo dell’Atletico Ascoli.

Le altre – Notaresco (35), Isernia, Roma City e Civitanovese (tutte a 34) – sono già sicure di dover passare dai playout o, nel peggiore dei casi, di retrocedere direttamente.

La Civitanovese ha davanti tre scenari nella sfida di fuoco contro la Sambenedettese: salvezza tramite playout, spareggio salvezza o addirittura retrocessione. Uscire con tre punti dal “Riviera delle Palme” garantirebbe almeno lo spareggio. Un pareggio potrebbe bastare solo se Roma City o Isernia dovessero cadere. La classifica potrebbe addirittura vedere un arrivo a tre o quattro squadre al penultimo posto: in quel caso scatterebbe la classifica avulsa.

Prima di ogni calcolo, però, la Civitanovese deve vincere contro la Samb. Sugli spalti sarà una grande festa, anche grazie ad un gemellaggio storico tra le due tifoserie. Si punta ad un altro record di pubblico con 10 mila spettatori. Sold out la Curva Nord e l’anello superiore della Tribuna Est Mare, rimangono pochi biglietti a disposizione. Prezzi popolari (8 euro) per l’ultima festa casalinga dei rossoblù, con una coreografia annunciata per celebrare il ritorno in Serie C.

Nella corsa playoff invece Fossombrone e Ancona si contendono il quinto e ultimo posto utile. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 47 punti e c’è parità assoluta negli scontri diretti (doppio 1-1). Il Fossombrone è impegnato in casa contro l’Isernia, che si gioca la salvezza. L’Ancona sarà di scena ad Avezzano, già salvo. Ma i dorici sembrano ormai aver staccato la spina, con le voci di un futuro societario incerto che tengono banco più del campo. In caso di arrivo a pari punti, a decidere sarà la differenza reti generale, che al momento vede in netto vantaggio il Fossombrone (+7 contro il -1 dell’Ancona).

Vigor Senigallia di scena sul campo del Roma City, in lotta per non retrocedere. Derby Castelfidardo-Fermana privo ormai di significato, con i fidardensi salvi e i canarini retrocessi in Eccellenza, ma con la testa proiettata sul futuro, dopo le indiscrezioni confermate di una trattativa in corso per la vendita di una quota della società.