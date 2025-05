Novanta minuti da brividi per la Civitanovese, che conquista i play-out al fotofinish battendo per 2-1 la Samb al Riviera delle Palme, davanti a diecimila persone in festa per la promozione già acquisita della squadra casa. La Civitanovese rischia tantissimo: va in svantaggio al 42’ con il gol di Zini, che conclude di sinistro dopo uno scambio con Kerjota; poi la Samb sfiora addirittura il raddoppio con Moretti che fallisce davanti al portiere. Gli ospiti reagiscono ma si mangiano il pari con Buonavoglia, che sbaglia clamorosamente davanti a Semprini. Nel finale però la Civitanovese ribalta il risultato nel giro di due minuti: all’ 84′ pareggia con Vilka e all’85’ passa in vantaggio con Foglia. Poi all’87′ sfiora addirittura il tris con Innocenzo che colpisce il palo. Alla fine arrivano i tre punti per la squadra di Bugiardini, che ora dovrà disputare lo spareggio salvezza contro il Notaresco.

Il Fossombrone raggiunge invece il traguardo storico dei play-off di serie D, vincendo nei minuti di recupero per 1-0 (gol al 49’ del secondo tempo) in casa contro l’Isernia, che chiude al penultimo posto e retrocede in Eccellenza. La squadra di Fucili chiude al quinto posto (a quota 50 punti), staccando l’Ancona (ferma a 47) che crolla ad Avezzano dove viene sconfitta ancora per 4-0. Ennesima figuraccia per la squadra dorica che esce sconfitta con due gol per tempo. Al 26’ l’episodio che fa discutere: rigore per l’Ancona, Varriale si impossessa del pallone allontanando dal dischetto Martiniello (che poteva laurearsi capocannoniere del girone in solitaria), ma poi sbaglia dagli undici metri. Squadra inguardabile, che chiude nel peggiore dei modi un girone di ritorno disastroso (18 punti), duramente contestata dai tifosi che abbandonano lo stadio prima del triplice fischio.

L’Atletico Ascoli perde in casa per 2-0 contro il Sora, che però non riesce ad attenere la salvezza (serviranno i play-out), traguardo raggiunto dal Termoli, che esce vittorioso per 2-1 dal Tubaldi di Recanati, con i padroni di casa già salvi.

Il Castelfidardo vince 1-0 il derby con la Fermana (già retrocessa), grazie al gol del bomber Nanapere, che chiude la stagione con 14 reti messe a segno, ad un solo gol di distanza dai capicannonieri del girone. Un Castelfidardo che chiude nel migliore dei modi un campionato strepitoso, dove in tanti la davano già per retrocessa ad inizio stagione.

Pareggio per 1-1 tra Roma City e Vigor Senigallia: la squadra laziale si giocherà il play out contro il Sora.