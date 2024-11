Ancona, la pallanuoto della Vela Ancona sfila in Comune per la promozione in A1 femminile

ANCONA – Defilé con premiazione per la promozione in serie A1 femminile, stamattina 11 novembre in Comune, per le ragazze della squadra di pallanuoto della Cosma Tm Group Vela Ancona. Il campionato è cominciato da quattro giornate, le doriche sono ancora al palo ma sono una squadra tutta o quasi costruita in casa, con anconetane o con ragazze che hanno scelto Ancona per suddividersi tra studio e sport. L’obiettivo è la salvezza, naturalmente. Intanto, dopo la premiazione di ieri allo stadio Del Conero, dove le “cosmiche” sono state ospiti della Ssc Ancona, stamattina la premiazione con pergamene ricordo e una bandiera storica della città, quella rossa con la croce gialla, che il vicesindaco Giovanni Zinni ha consegnato alla squadra, accompagnata per l’occasione dal coach Milko Pace e dal presidente Igor Pace.

«E’ un giorno importante, per questo Comune – ha dichiarato il vicesindaco Giovanni Zinni –. Se le soddisfazioni nello sport non ci mancano mai e ci possiamo considerare fortunati in tante discipline, il massimo della serie A possibile ce l’ha la Vela Nuoto Ancona. Questa promozione in A1 è un risultato straordinario che porta Ancona nell’eccellenza della pallanuoto. Igor Pace ha svolto un grandissimo lavoro, negli anni, insieme a tutti i suoi collaboratori e s’è dovuto confrontare con mille avversità, comprese quelle della gestione degli impianti, nonostante questo Comune abbia sempre dato la sua disponibilità per andare incontro ai problemi gestionali. Al netto di tutto questo, resta il primato tecnico e sportivo e il lavoro importante a livello umano. Ritrovarci qui a parlare di A1 è un motivo di vanto per tutta la città, e ne approfitto per richiamare l’attenzione degli imprenditori delle Marche. Ringrazio chi già sponsorizza squadre e invito chi non l’ha ancora fatto ad avvicinarsi allo sport, lo sport può raggiungere risultati importanti anche grazie al supporto economico degli sponsor. E’ un appello al mondo dell’economia».

Le ragazze della Vela Ancona ieri allo stadio Del Conero ospiti della Ssc Ancona, foto Angelo Emma

Zinni ha anche toccato il tasto della piscina chiusa al pubblico per le partite: «Dobbiamo metterci in condizione anche di farglielo vedere, ad Ancona, questo sport. Invitiamo comunque la cittadinanza a stare vicino a queste ragazze e a sostenerle con tifo autentico e amorevole. Quanto al resto, lentamente stiamo facendo questo lavoro con l’assessorato allo sport, si lavora assiduamente per la messa a norma degli impianti sportivi, non solo le piscine. Abbiamo ereditato delle criticità che vanno risolte, ogni impianto ha le sue specificità, l’auspicio è quello che si riesca, nell’arco dell’anno 2025, a portare anche le piscine nelle condizioni di avere pubblico. Un lavoro complesso».

Quindi ha preso la parola il presidente della storica società anconetana, la più antica della città visto che il suo anno di fondazione è il 1902: «Per noi è un grande riconoscimento importante essere qui – ha aggiunto Igor Pace –, il Comune rappresenta la città. Sono molto contento di questa promozione, queste ragazze nascono nella nostra “cantera”, oppure hanno scelto di venire ad Ancona, il nostro è un percorso che parte da lontano. Oggi parliamo di sport, e di alto livello, perché fare la serie A1 significa tanto, doppi allenamenti quotidiani, trasferte molto lunghe. abbiamo iniziato il campionato, quattro giornate con un po’ di difficoltà, ma sono convinto che il lavoro pagherà. Quanto al pubblico in piscina, aggiungo: le questioni non sono così semplici, ma è una cosa su cui stiamo lavorando. Già il fatto di essere tornati ad avere la piscina a disposizione è importantissimo, per il pubblico è una questione che richiede tanta attenzione che non riguarda solo il gestore e il proprietario». Le doriche giocano il sabato alla piscina del Passetto, rimessa a norma nei mesi scorsi ma senza la possibilità di ospitare pubblico. Ma, come spiega il vicesindaco Zinni, nel corso del 2025 le cose potrebbero cambiare.