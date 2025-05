Osimo, Stazione merci: un convegno e una passeggiata per dire no

Già settimane fa Rfi ha inviato richiesta di Via al Ministero e si resta in attesa della convocazione della conferenza dei servizi per dare il via al progetto

OSIMO – Non si spegne la battaglia dei residenti di San Rocchetto di Castelfidardo che stanno continuando a raccogliere le firme per dire no alla stazione merci di Rfi. Sono decine quelle raccolte ormai. Con loro tante associazioni. Italia nostra ha organizzato per sabato mattina (10 maggio) una passeggiata culturale in quei luoghi per dire no alla stazione. Il circolo Legambiente di Osimo si unisce: «Ribadiamo che il progetto annunciato da Rfi a Ministeri ed enti locali, continua a preoccupare i cittadini e le imprese del nostro territorio per il forte impatto ambientale e paesaggistico. Il sito individuato, oltre ad essere rilevante da un punto di vista storico e culturale, è importante per la presenza della Selva e del Parco del Conero che hanno una valenza naturalistica oltre che paesaggistica. Senza dimenticare inoltre che parliamo di un’area che già lo scorso settembre ha mostrato tutta la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico». Anche la vicina Loreto ha portato una mozione in Consiglio per dire no. Già settimane fa Rfi ha inviato richiesta di Via al Ministero e si resta in attesa della convocazione della conferenza dei servizi per dare il via al progetto.

Il convegno

È stato organizzato anche un convegno per dire no alla nuova stazione. L’iniziativa promossa dal Partito democratico di Osimo e dal Movimento 5 Stelle osimano, in programma per mercoledì 7 maggio alle 18:30 nei locali di via Cavour 7 a Osimo Stazione, nei pressi della chiesa parrocchiale. «L’obiettivo è aprire un confronto pubblico su un’infrastruttura considerata impattante e imposta dall’alto, senza alcun coinvolgimento della comunità osimana – dicono gli organizzatori -. Durante la serata verranno illustrate le criticità tecniche e ambientali già segnalate dalla Soprintendenza e dal Ministero dell’Ambiente, tra cui l’impatto paesaggistico, il rischio idrogeologico e la carenza di valutazioni sulla sicurezza del trasporto merci». Il progetto di fattibilità era stato presentato a fine dicembre. L’intervento, da circa 85 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr e curato da Ferrovie dello Stato, è stato inserito nel piano di potenziamento della linea Orte–Falconara.