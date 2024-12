Viabilità, manutenzioni post alluvione e scuole al centro del bilancio di Trecastelli

Approvato il previsionale 2025-2027, con risorse per i lavori già avviati e progettazioni future. Confermata l'attenzione al sociale e le agevolazioni sulle tasse locali, in particolare la tari

TRECASTELLI – L’amministrazione comunale di Trecastelli ha presentato e messo ai voti il nuovo bilancio di previsione, che è stato approvato nella seduta del 18 dicembre 2024. Un piano finanziario che prevede investimenti per la viabilità e la manutenzione delle strade danneggiate dall’alluvione 2022, oltre al nuovo polo scolastico 0-6 (i cui lavori sono già iniziati in realtà ma servono fondi per terminare le opere).

«La manutenzione delle strade, il rifacimento dei marciapiedi e il ripristino delle vie che hanno subito danni dall’alluvione – commenta il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli – saranno finanziati parzialmente da risorse di bilancio, da trasferimenti regionali sulla base della ricognizione di danni subiti dall’evento calamitoso del 2022 e da uno specifico contributo regionale di euro 210.000 euro di recente acquisizione. In particolare, nei mesi precedenti, grazie ad un’attenta attività di programmazione e progettazione, il Comune si è fatto trovare pronto e ha potuto acquisire un rilevante contributo a beneficio del nostro territorio».

Per quanto riguarda le scuole, il 2025 dovrebbe vedere la fine dei lavori all’asilo nido di Castel Colonna. L’intervento all’edificio che ospiterà i bimbi da 0 a 3 anni si concluderà in estate. Notevole l’importo complessivo, 2,4 milioni di euro, a cui si aggiungono appunto nell’anno 2025 ulteriori 400 mila euro per le opere di completamento come la realizzazione della rotatoria, per garantire una maggiore sicurezza nell’accesso agli edifici, e alle opere di sistemazione esterna (recinzioni, giardino, ecc.). Per l’edificio 3-6, la scuola dell’infanzia che completerà quindi il polo, si è in fase di progettazione, a cui seguirà la successiva fase di appalto, anch’esso con tutti i più alti standard di sicurezza e di efficientamento energetico.

Altre risorse – comprese in quel milione di euro già citato di investimenti per il 2025 – riguarderanno la manutenzione degli edifici scolastici, gli impianti sportivi, lo sviluppo dei servizi digitali, il verde pubblico e l’installazione di nuovi giochi nei parchi. «La spesa complessiva degli investimenti nell’anno 2025 – interviene l’assessore al bilancio Alessandro Pellegrini – raggiunge l’importo di oltre un milione di euro e saranno realizzati senza ricorrere all’indebitamento poiché finanziati esclusivamente da risorse proprie dell’Ente o da contributi sovracomunali già acquisiti per euro 210 mila».

Capitolo tasse. Sempre l’assessore Pellegrini chiarisce che «non sono previsti aumenti né con riferimento ai tributi (IMU e addizionale comunale) né alle tariffe per i servizi a domanda individuale (trasporto scolastico, mensa, ecc.). Saranno, inoltre, garantite e confermate tutte le agevolazioni previste in precedenza alle famiglie come quella relativa all’imposta sui rifiuti con una riduzione fino ad euro 210 in base all’Isee e al numero dei componenti del nucleo familiare».

Confermate le agevolazioni anche sulla tari sia alle attività economiche (esenzioni alle nuove imprese che si insediano nel territorio e agevolazioni alle imprese esistenti che assumono cittadini residenti), previste già dall’anno 2015, sia alle famiglie, con l’esenzione del tributo per 5 anni per le giovani coppie che si trasferiscono nel centro storico. Così come un’attenzione ulteriore verrà riservata alle famiglie in difficoltà e alle problematiche sociali, per garantire al territorio un elevato livello delle prestazioni sociali.