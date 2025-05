Cooperativa Agricola Cesenate, risultati positivi in annate difficili

CESENA – Quasi mille tra Soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder, domenica 11 maggio, per l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Agricola Cesenate, leader mondiale del settore sementiero.

«Il primo pensiero – ha esordito il Presidente di C.A.C. Giovanni Piersanti – va alle mamme nel giorno della loro festa. Le donne sono infatti pilastro, da sempre, delle nostre aziende».

Durante la mattinata i Soci hanno approvato un bilancio all’insegna di investimenti e piani per il futuro della Cooperativa: 57 milioni di euro di valore della produzione (+27%), 1,25 milioni di euro di utile, 37,5 milioni di euro di liquidazione agli agricoltori Soci.

«Il nostro compito oggi – ha affermato il Presidente Giovanni Piersanti all’inizio della sua relazione – è interloquire con le istituzioni guardando sia al presente che al futuro, con progetti solidi e lungimiranti».

A testimonianza di questo confronto, Piersanti ha letto la lettera inviata alla Cooperativa dal Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo la visita a C.A.C. martedì 6 maggio: «Impegni precedentemente assunti non mi consentono di essere presente, ma ci tengo comunque a far pervenire a tutti i presenti il mio messaggio. – scrive Lollobrigida – Ho potuto constatare la profonda attenzione che dedicate alla qualità e alla ricerca, notando con piacere l’adozione di tecnologie e impianti all’avanguardia. Il ruolo delle cooperative in questo comparto è importante non solo sotto il profilo economico, ma anche per il presidio del territorio, la valorizzazione del lavoro agricolo e la competitività delle produzioni italiane sui mercati internazionali. L’agricoltura ha bisogno di una visione chiara. Il Governo ne è pienamente consapevole, ed è per questo che stiamo portando avanti un lavoro importante per restituirle la centralità che merita».

«Anche in un contesto climatico complicato – ha concluso la relazione il Presidente – non cambiano i nostri obiettivi e le nostre strategie: continuare a essere un’impresa utile alla base sociale e remunerare dignitosamente il prodotto ai Soci. Per questo motivo continueremo a fare investimenti importanti in funzione dell’aumento di produzione e produttività. Le risposte si vedono: risultati positivi in annate difficili, tenendo sempre in considerazione la soddisfazione dei Soci».

Sulla forza della Cooperazione e della condivisione, l’intervento del Socio Franco Fagioli: «Sono state annate molto complesse e aver avuto vicini i tecnici C.A.C. durante le difficoltà è stato fondamentale. Sono quindi orgoglioso della Cooperativa, una realtà in grado di rispondere alle esigenze dei Soci, non lasciando indietro nessuno».

L’importanza della base sociale è stata al centro del contributo di Alessio Mammi, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna: «Negli ultimi anni ho avuto occasione di confrontarmi con la Cooperativa più volte e la mia presenza testimonia il ringraziamento verso i Soci per il lavoro svolto in questi anni complicati. Le produzioni vegetali attraversano una fase storica difficile sotto il piano produttivo, eppure C.A.C. continua a raggiungere risultati straordinari, nel nome di tradizione e innovazione per rimanere competitivi sul mercato. Due sono i punti di valore che C.A.C. porta avanti: la responsabilità di stare insieme e il ricambio generazionale, fondamentale per rimanere leader del settore».

La mattina è proseguita con l’intervento di Simone Gamberini, Presidente Legacoop. «Ci tengo a sottolineare come il valore della Cooperativa sia la garanzia di supporto e organizzazione: C.A.C. infatti tutela gli agricoltori fornendo gli strumenti per sorpassare momenti di difficoltà e la filiera di cui C.A.C. fa parte è strategica nell’agroalimentare, concetto da ribadire più spesso, anche a livello politico. Gli investimenti sono la testimonianza della volontà di dare valore a questi progetti. C.A.C. ha fatto passi avanti con strategie solide, da cui prendere esempio. Il bilancio positivo è figlio della cultura aziendale di questa Cooperativa, in cui ricerca, innovazione e intergenerazionalità sono le parole d’ordine».

Dopo l’approfondimento sull’andamento delle colture curato da Luigi Gianoglio, Direttore Commerciale C.A.C., la Direttrice Amministrativo – finanziaria e Controllo di gestione Tania Buda ha presentato le attività e i risultati dell’intero gruppo sementiero, che vede un fatturato di oltre 100 milioni di euro”. Franco Baldiserri, Direttore di Produzione C.A.C. ha poi esposto le implementazioni apportate in azienda, che permettono alla Cooperativa di essere sempre più competitiva sul mercato grazie a efficientamenti in campo logistico e produttivo.

Momento di grande emozione a fine assemblea, per l’intervento del Coordinatore della Direzione C.A.C. Andrea Maltoni, prossimo alla pensione: «Gli obiettivi e le motivazioni cambiano quando una Cooperativa diventa così grande, ma le aziende devono sempre mantenere uno stile legato alla dignità delle persone e al loro coinvolgimento. L’attaccamento a questa azienda è così radicato che spesso non si riconosce chi è Socio e chi è dipendente, una prova del profondo rapporto umano creatosi nel tempo. Sono stato testimone della riorganizzazione da un periodo di crisi, con un nuovo clima aziendale e sociale che ha portato all’azienda solida di oggi. Mi ha fatto piacere lavorare in una Cooperativa dove la persona è al centro e ricordiamoci che C.A.C. è, con la sua tradizione e la sua innovazione, l’azienda più bella del mondo».

L’Assemblea si è conclusa con il tradizionale pranzo sociale. «C.A.C. ha le idee chiare, – ha commentato infine il Presidente Giovanni Piersanti – la Cooperativa vuole essere un libro aperto e senza segreti è stata la nostra politica aziendale, perché condividere vuol dire mettere a disposizione idee efficaci per la risoluzione dei problemi quando emergono: essere visionari, progettare, avere senso della responsabilità per un domani migliore di oggi, queste sono le nostre parole d’ordine. Teniamo sempre a mente che gli altri non ci danno risposte, sta a noi trovarle insieme: io sono orgoglioso di fare parte di questa squadra, e la cooperazione con i suoi valori, come riconosciuto dal Ministro Lollobrigida nella sua lettera, sono un esempio virtuoso di come rispondere alle sfide da affrontare».