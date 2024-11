Senigallia, chiesa in lutto per la morte di don Charles Kazadi

SENIGALLIA – Ha destato grande tristezza nella diocesi di Senigallia la morte, avvenuta in Congo nella notte di martedì 26 novembre, di don Charles Kazadi, prete congolese da anni incardinato nella diocesi di Senigallia e attualmente vice parroco dell’Unità pastorale ‘La barca di Pietro’ (parrocchie del Duomo, Porto, Grazie e Roncitelli.

Il decesso è stato causato da una complicazione seguita ad una polmonite che non ha dato scampo al sacerdote, molto conosciuto in diocesi.

Era nato a Wikong (Republica Democratica del Congo) il 16 giugno 1962, quintogenito di fu Michel Kabongo e di fu Muamba Tshihemba e fu Ket Rosalie di fu Mutomb. Dopo aver frequentato tre anni di filosofia presso il Seminario Maggiore di Kabue e nel contempo la Facoltà di Teologia Cattolica a Kinshasa, frequenta un anno di teologia presso il Seminario Maggiore Teologico di Malolè Kananga. Frequenta poi il Pontificio Seminario Regionale Pio XI in Fano (PU) dal 1986 al 1989, essendo Rettore Mons. Delio Lucarelli. Nel contempo svolge l’attività pastorale presso la parrocchia di Santa Croce in Macerata essendo parroco Don Quinto Farabollini e viceparroci Don Egidio Tittarelli e Don Mauro.

Ordinato diacono a Macerata il 14 ottobre 1989 da Mons. Francesco Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata. Ordinato presbitero a Wikong (Repubblica Democratica del Congo) il 1 luglio 1990 dal Mons. Godefroid Mukeng Kalond vescovo di Luiza. Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Pietro Apostolo (Duomo) in Senigallia dal 2007 al 2009. Vicario parrocchiale di Santa Giustina in Mondolfo dal 2009 al 2017. Vicario parrocchiale di Ponterio in Trecastelli dal 2012 al 2017. Collaboratore parrocchiale della Parrocchia di san Pietro Apostolo in Monte San Vito e della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Borghetto di Monte San Vito dal settembre 2017 a novembre 2018. Collaboratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle dal marzo 2017 a novembre 2018. Vicario parrocchiale di Santa Maria del Ponte al Porto in Senigallia dal dicembre 2018. Vicario parrocchiale delle parrocchie di San Pietro Apostolo – Cattedrale, Santa Maria delle Grazie in Senigallia e San Giovanni Battista in Roncitelli di Senigallia dal 1 ottobre 2022.

Incardinato ufficialmente a tutti gli effetti nella Diocesi di Senigallia il 19 marzo 2022 nel periodo precedente vi ha svolto servizio come presbitero della Diocesi di Lwiza in Congo nel quadro della cooperazione tra le Chiese. Ha promosso un progetto per lo studio dei bambini e l’attività lavorativa dei giovani in Congo con la collaborazione di famiglie e comunità della diocesi quali ad esempio parrocchia di Belvedere Ostrense, parrocchia della Cattedrale di Senigallia, parrocchia di Pianello di Ostra, parrocchia di Piticchio, parrocchia di Marina di Montemarciano, parrocchia di Mondolfo e comunità di Stacciola.

Il decesso è avvenuto presso l’ospedale salesiano di Lubumbaschi, dove saranno celebrate le esequie e dove sarà sepolto. Lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 18.00, il vescovo Franco Manenti presiederà la celebrazione eucaristica di suffragio presso la Chiesa di Santa Maria Assunta detta dei Cancelli a Senigallia.