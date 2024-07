L’estate di Senigallia inizia bene e promette meglio

A giugno si stimano percentuali tra il 10 e il 15% di presenze in più rispetto allo stesso periodo 2023, caratterizzato però dal maltempo e dall'alluvione in Emilia Romagna

SENIGALLIA – Sono solo stime, ma promettenti, quelle che dipingono l’inizio dell’estate con un bel segno più in termini di prenotazioni e presenze a Senigallia. Lo rivelano gli albergatori, contenti di un giugno ricco di eventi di rilievo nazionale e internazionale. Che hanno fatto colpo anche sul cast e sullo staff della serie tv “Alex Bravo, poliziotto a modo suo”, le cui riprese sono terminate proprio nei giorni scorsi.

Il segno più è chiaramente da confrontare con l’anno scorso, ma non è un anno qualunque: il 2023, complice l’alluvione nella vicina Romagna, ha registrato diverse cancellazioni da parte di turisti spaventati che anche a Senigallia fosse successo qualcosa. E in effetti così è stato, ma in misura molto limitata. Ciò è bastato però per far disdire numerose prenotazioni. Se l’estate 2023 ha visto un avvio terribile, il 2024 difficilmente poteva far peggio. Questo è il quadro di partenza.

Su questo si devono assestare le opinioni di Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi e di Alberto Tassi, presidente regionale di Assohotel Confesercenti. Il primo ha parlato di un bilancio positivo per giugno, con cifre che viaggiano tra il 10 e il 15% in più, il che ha permesso di recuperare le perdite dello scorso anno. Percentuali tutte da verificare: il rischio di “sparate” è alto, se non si tiene nelle giuste proporzioni il brutto risultato di giugno 2023. Ogni conteggio deve passare per il paragone con il periodo pre-covid e pre-alluvioni.

Il secondo, Tassi, ha puntualizzato invece sul “tiro” degli eventi che hanno attirato visitatori da tutta Italia e non solo. Il raduno delle Harley Davidson, in particolare, ha chiaramente sfalsato ogni conteggio perché le migliaia di presenze non si ripeteranno l’anno prossimo, anche se il settore potrebbe essere quello decisivo su cui puntare per rilanciare definitivamente il mese di giugno.

E poi c’è la musica a fare da padrona: in quella che è la “casa del Summer Jamboree” in partenza a fine mese, sono stati ospitati numerosi altri eventi musicali, come il Rotondo Music Festival che si è appena concluso, mentre la stagione dei grandi concerti sta iniziando: dai Simple Minds ai Pooh, senza contare che c’è stato da poco il tour Rds e ci sarà più avanti anche il festival anni ‘80, il festival del jazz, lo show degli Articolo 31 con XMasters e tante altre iniziative che possono solo portare bene per l’economia senigalliese.