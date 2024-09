Senigallia, Complanare sud: chiusura temporanea notturna per manutenzione della segnaletica stradale

SENIGALLIA – Nei giorni 19 e 20 settembre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo saranno eseguite opere di manutenzione della segnaletica orizzontale sulla Nuova Bretella Sud di Senigallia. È pertanto previsto il divieto di transito nel tratto suddetto, da rotatoria Senigallia Centro (ex casello) alla SS.16 Adriatica Sud località Ciarnin, mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale sugli accessi.



Il traffico sarà deviato sugli itinerari di seguito indicati, con apposizione dei relativi segnali stradali:

Traffico diretto verso sud: rotatoria di collegamento tra la complanare nord e la complanare sud; rotatoria via G. Bruno all’altezza del centro commerciale “Il Molino”; via Giordano Bruno; via T. D’Aquino; via Capanna; viale dei Pini; via degli Oleandri; strada delle Saline; SS. 16 Adriatica.

Traffico diretto verso nord: SS. 16 Adriatica; via G. Galilei; via Podesti; viale Leopardi; via G. Bruno; rotatoria via G. Bruno all’altezza del centro commerciale “Il Molino”; complanare Nord.