Senigallia, incidente stradale in complanare: due anziani feriti

Due auto si sono scontrate al solito svincolo per la zona Cesanella/via Berardinelli: entrambi in ospedale, ne avranno per diversi giorni

SENIGALLIA – Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina sulla complanare, ramo nord. Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza dell’intersezione per via Berardinelli, luogo già teatro di numerosi incidenti e su cui dunque vale la pena riflettere per quanto riguarda le misure che possano garantire la sicurezza.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30. Protagonisti, loro malgrado, sono due anziani: uno di Senigallia e uno di Mondolfo. Il primo, un 79enne, era alla guida di un suv Kia Niro e si stava immettendo sulla bretella, mentre il secondo, un 81enne al volante di una Fiat Idea, procedeva verso nord.

L’incidente stradale è stato violento: per l’81enne si è trattato di un urto frontale che gli ha causato diversi traumi e ferite, tanto da essere ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni; per il senigalliese, invece, l’impatto è stato laterale. Anche lui è rimasto ferito ma non è stata resa nota la prognosi.

Sul posto, oltre alle ambulanze per il soccorso ai due conducenti rimasti feriti – per fortuna viaggiavano soli – sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale di Senigallia: a loro è spettato il compito di effettuare i rilievi dell’incidente stradale e di gestire il traffico, non particolarmente intenso a quell’ora. Per consentire i soccorsi, è stato necessario chiudere la viabilità sull’ultimo tratto della bretella nord della complanare, per circa un’ora. Le responsabilità sono ancora in fase di accertamento.