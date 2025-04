Falconara, danneggia un’auto in via Sardegna e si dà alla fuga. Rintracciato dalla polizia locale

FALCONARA – Risolto il caso del grave danneggiamento di via Sardegna, anche grazie alle immagini delle nuove telecamere. Il sistema di videosorveglianza, installato lungo le principali arterie stradali, ha infatti fornito un importante aiuto al lavoro degli agenti di polizia locale di Falconara, che oltre all’analisi delle tracce lasciate e alle testimonianze dei passanti, possono contare su filmati e 14 varchi stradali che registrano oltre 100mila transiti al giorno.

Ieri è stato identificato dalla polizia locale di Falconara l’autore del danneggiamento avvenuto il 7 aprile scorso in via Sardegna, dove la proprietaria di un’auto in sosta, dopo essersi assentata per un paio d’ore, aveva ritrovato il veicolo gravemente danneggiato, con il paraurti del lato conducente completamente divelto.

Gli agenti, grazie all’analisi delle telecamere che si trovano nelle strade attorno a via Sardegna, sono risaliti al conducente di un mezzo pesante, che forse non si era nemmeno accorto di aver provocato danni. Per la polizia locale si è trattato di un lavoro certosino, perché è stato necessario individuare un mezzo compatibile per colore ed entità del danno con l’incidente accaduto, ricostruendone il percorso attraverso le immagini di diversi punti di videosorveglianza. In via Sardegna, infatti, non ci sono ancora telecamere nel tratto di strada interessato dallo scontro. Gli agenti hanno dovuto analizzare circa due ore di registrazione per ogni telecamera esaminata e centinaia di transiti nei quattro varchi attivi in zona. Considerato il tipo di danneggiamento l’attenzione si è concentrata su mezzi di grandi dimensioni e l’intuizione si è rivelata corretta.

«L’operazione della nostra polizia locale, che ha individuato l’automobilista responsabile del grave danneggiamento a un’auto in sosta, rappresenta un esempio concreto dell’efficacia del nuovo sistema di videosorveglianza e della tenacia dei nostri agenti – dice il sindaco Stefania Signorini –. Grazie alle immagini e alle intuizioni degli operatori, che hanno passato al setaccio le vie collegate al luogo dell’incidente e persino i passi carrabili, è stato possibile risalire rapidamente al conducente, restituendo un senso di giustizia alla giovane mamma che ha subito il danno. Un plauso dunque agli agenti, che non si sono arresi dopo le prime difficoltà. Questo episodio conferma quanto la spesa sostenuta per la videosorveglianza sia stata lungimirante e utile per la collettività: non solo per monitorare e intervenire in caso di violazioni del codice della strada, ma anche per contrastare fenomeni di microcriminalità. Ne è un ulteriore esempio quanto accaduto nei giorni scorsi a Case Unrra, dove gli autori di uno scippo sono stati identificati anche grazie alle telecamere».

Sono stati numerosi gli incidenti accaduti specie lungo l’asse viario di via Flaminia che sono stati ricostruiti con certezza grazie agli apparati di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire con precisione le responsabilità. La polizia locale di Falconara raccomanda di mantenere sempre la massima attenzione alla guida e durante le manovre di svolta od immissione ed evitare distrazioni come l’uso del telefono cellulare.