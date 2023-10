Scontro in complanare a Senigallia, tre feriti

SENIGALLIA – Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la complanare di Senigallia, nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 ottobre. Coinvolte quattro autovetture.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19.30 nella bretella sud che dalla zona del casello autostradale porta fino alla rotatoria del Ciarnin, per ricongiungersi con la statale 16. Qui si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, quattro veicoli che hanno provocato il ferimento di tre persone.

I conducenti delle auto incidentate sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per accertamenti. Rilievi delle forze dell’ordine e soccorsi sanitari sono stati portati avanti chiudendo brevemente la strada, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento.