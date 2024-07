Grandi infrastrutture e transizione ecologica: a Fano si formano i tecnici di domani – VIDEO

Presentato il nuovo corso ITS - gratuito - che permetterà a circa 30 giovani di divenire altamente qualificati ed entrare a contatto con una rete di aziende di progettazione e realizzazione di reti e impianti per la rivoluzione green. È coordinato da Confindustria Pesaro Urbino

PESARO – Un corso, gratuito, per formare i tecnici delle grandi infrastrutture che accompagneranno il Paese nella rivoluzione green. È quanto promuovono Confindustria Pesaro Urbino e Fondazione ITS Academy – Nuove tecnologie per il Made in Italy nelle Marche insieme a un gruppo di aziende internazionali e del territorio (Arco, Comis, Renco, RINA, Saipem, Techfem) che spingono per formare le risorse umane di cui hanno bisogno.

“Tecnico per le Infrastrutture ed Impianti: tra progetti complessi e transizione ecologica” è il titolo del corso Its che partirà a ottobre, a palazzo Marcolini, Fano: 1800 ore tra lezioni frontali, studio, attività laboratoriali e soprattutto stage in azienda. L’unico modo per colmare davvero quel gap che si registra ancora tra la cultura di base che la scuola pubblica fornisce e le esigenze delle imprese che cercano personale sempre più specializzato e qualificato. Tra gli stessi docenti ci saranno proprio alcuni imprenditori e dipendenti delle aziende che, assicurano, potrebbero arrivare ad assumere qualche centinaio di nuove leve nei prossimi due anni.

«Un’opportunità importante sia per i ragazzi e le ragazze – ha affermato la presidente di Confindustria Pesaro Urbino Alessandra Baronciani – sia per le aziende perché qui si formeranno i super tecnici che lavoreranno alle grandi infrastrutture di domani». «Si tratta di un progetto di grande rilevanza – ha spiegato Federico Ferrini, presidente del gruppo energia e transizione ecologica di Confindustria Pesaro Urbino – perché il corso risponde alle esigenze emerse da parte delle imprese. Sono le realtà stesse che necessitano di figure professionali altamente qualificate e che, attualmente, non le trovano perché di difficile reperimento. Per questo motivo, al termine del corso, sono previste concrete possibilità occupazionali».

Un percorso formativo di due anni, gratuito, per investire il proprio futuro in un settore in grande sviluppo: è concepito per preparare giovani tecnici che saranno pronti a lavorare nelle imprese specializzate in ingegneria e costruzione di grandi opere, sia terrestri che marine, come gli impianti on e off shore che stanno guidando il processo di transizione ecologica. Le competenze acquisite permetteranno ai giovani e alle giovani – il corso è aperto a tutti e a tutte, anzi il settore vede occupate sempre più donne – di sviluppare progetti, supervisionare le opere di realizzazione delle infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell’energia, di divenire promotori concreti dell’economia di domani.

«Il programma offre un’opportunità unica – afferma Marco Ragni, vice presidente della Fondazione ITS Academy – per prepararsi al mondo del lavoro industriale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla sicurezza. I partecipanti avranno la possibilità di ottenere certificazioni internazionali come BOSIET, BIM e AMPP, essenziali per operare in ambienti complessi e multinazionali».

Tra le materie di insegnamento ci sono campi dove la ricerca e l’approfondimento sono la base, come l’analisi navale, l’ingegneria dei materiali e i sistemi informativi geografici, ma non verranno tralasciate le altre competenze, forse le più note skills, tra cui il project management, la lingua inglese a livello professionale, il team building e la cultura della leadership, per divenire tecnici esperti ma anche leader capaci di guidare squadre multidisciplinari.

«Una straordinaria opportunità per i giovani e le giovani», conclude Andrea Baroni, direttore di Confindustria Pesaro Urbino, perché possono così entrare, previa selezione, in una rete di aziende specifiche del territorio provinciale e regionale, per un fatturato globale di oltre 1,5 miliardi di euro. «Pronti per affrontare le sfide della transizione ecologica».

Informazioni e iscrizioni su: www.confindustria.pu.it.