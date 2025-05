Pesaro, otto nuove telecamere per la Ztl

PESARO – Varchi Ztl, accessi regolarizzati e più possibilità per i residenti di trovare parcheggio.

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci presentano le operazioni da lunedì 12 maggio, per collocare i pali delle nuove 8 telecamere di controllo dei varchi di accesso alla Zona Traffico Limitato (ZTL) e all’Area Pedonale Urbana (APU) del centro storico. Lavori che prevedono delle modifiche alla circolazione come indicato dall’ordinanza, valida dal 12 al 16 maggio.

«Dopo una prima fase che questo inverno ha previsto la sostituzione delle telecamere già esistenti nell’area – spiegano Biancani e Mengucci – proseguiamo l’operazione di ammodernamento del sistema di controllo dei varchi con il posizionamento di nuove 8 telecamere ad altissima definizione, in grado di rilevare ogni tipo di veicolo a motore, dai ciclomotori, ai motocicli, fino ai quadricicli leggeri, oltre naturalmente alle autovetture e autocarri».

Quattro dispositivi, e i relativi pali, saranno installati, da lunedì in piazza Lazzarini, piazzale Carlo Albani, via Massimi, via Della Ginevra per il controllo degli accessi in ZTL. Altri due nuovi impianti, il primo collocato in via Branca, all’altezza di via Almerici, il secondo in via Rossini, all’altezza di via Mazzolari, controlleranno invece l’accesso all’APU. Seguiranno poi le installazioni di altri due varchi in via Curiel e in via Mammolabella, con tempi tecnici di poco più lunghi.

«È un sistema di videosorveglianza, dedicato a regolamentare gli ingressi nel centro storico – aggiungono Biancani e Mengucci – che ci permetterà di limitare esclusivamente a chi ne ha diritto gli accessi. In questo modo ci saranno maggiori garanzie per la sosta dei residenti, si eviteranno parcheggi selvaggi, ci sarà meno inquinamento e aumenterà la vivibilità».

I primi risultati l’amministrazione comunale li ha già ottenuti con la conclusione della fase sperimentale seguita alle sostituzioni delle telecamere ad ottiche più moderne avvenuta nei mesi scorsi, «che ci ha permesso di accertare – e sanzionare – diverse situazioni irregolari di scooter e moto transitate nella Ztl senza alcun permesso».

L’ordinanza n.959 del 9 maggio impone il divieto di transito e di sosta (eccetto i veicoli autorizzati) con rimozione, durante i lavori ai nuovi varchi: in via della Ginevra, piazzale Lazzarini, via Albani, via Massimi, via Branca (intersezione con via Almerici), via Rossini (intersezione con via Mazzolari).I divieti sono validi dal 12 al 16 maggio in base allo stato di avanzamento dei lavori.