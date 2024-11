Matelica, il punto sulla ricostruzione. Il sindaco: «Facciamo il possibile per riconsegnare ai cittadini i loro spazi»

MATELICA – L’amministrazione comunale di Matelica, guidata dal sindaco Denis Cingolani, fa il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della ricostruzione privata post sisma 2016. E quando si parla di ricostruzione privata i dati vanno suddivisi in tre specifiche ordinanze: la 4 (residenziale danno lieve), la 13 (settore produttivo) e la 19 (residenziale danno grave).

Matelica parte con un totale di progetti presentati così suddiviso: ordinanza 4 totale 135 progetti, ordinanza 13 totale 13 progetti, ordinanza 19 totale 150 progetti. Di tutte queste l’80,32% è con decreto attuativo, a fronte di una media provinciale del 68,81% e regionale del 70,50%. Sui 249 progetti presentati in totale, ben 138 hanno già visto la fine dei lavori, 51 sono con cantiere in corso e 22 decretati in attesa di inizio lavori. Per quanto riguarda il Cas (contributo di autonoma sistemazione) dai 1690 cittadini beneficiari in tutto il periodo post terremoto 2016, si è passati ai 146 di oggi (corrispondenti a 69 nuclei familiari).

«Si tratta di numeri sicuramente incoraggianti – commenta il sindaco Denis Cingolani – chiaramente a otto anni di distanza dal sisma avremo preferito vedere terminati tutti i cantieri, sia della ricostruzione pubblica che privata, ma questo non è ancora possibile nonostante i continui sforzi. Stiamo facendo tutto il necessario per riconsegnare ai cittadini i loro spazi nel minor tempo possibile e per questo voglio ringraziare personalmente il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli e tutto il personale dell’Usr (Ufficio Speciale Ricostruzione) e del nostro Ufficio Tecnico. Il fatto che le nostre percentuali della ricostruzione privata siano al di sopra delle varie medie provinciali e regionali, è indicativo di come Matelica stia cercando di uscire il più presto possibile da questa fase di ricostruzione che è tuttavia essenziale per il futuro in sicurezza della nostra città».

Grande soddisfazione anche per il commissario Castelli: «Sono stato al fianco dell’ex sindaco Baldini e oggi sono sicuro che sarebbe fiero del lavoro che sta portando avanti Denis Cingolani, con una giunta appassionata che sta concretizzando tanti risultati importanti per la comunità di Matelica – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. I risultati della ricostruzione privata nella città di Enrico Mattei sono molto positivi e anche la ricostruzione pubblica procede bene. Ringrazio il presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il sindaco per questi dati che confermano che il modello Appennino centrale, improntato al lavoro di squadra, funziona».



In prima linea anche l’assessora ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini: «La ricostruzione è un tassello fondamentale per il futuro della nostra città e come amministrazione comunale ci stiamo impegnando quotidianamente su questo fronte – spiega l’assessore – negli ultimi mesi abbiamo visto partire diversi cantieri, altre opere sono già state aggiudicate e consegnate. Questo testimonia che siamo in una fase cruciale grazie al lavoro dei nostri uffici, dell’Usr e del commissario Castelli».