Ambarabà, il Festival di Teatro Ragazzi e di Figura giunto alla 26esima edizione, torna nelle piazze, vie, luoghi d’arte e parchi di Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Genga, Jesi, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia e Serra San Quirico. Dal 26 giugno al 9 agosto 2024, il festival estivo sarà in 11 Comuni della provincia di Ancona con una grande varietà di proposte artistiche e creative, dedicate ai bambini e alle famiglie. In cartellone sono 17 spettacoli, e una novità: i pic nic teatrali in città e al parco, con 6 appuntamenti ad ingresso gratuito in uno spazio verde dove ascoltare delle storie e trascorrere un pomeriggio insieme facendo merenda.

Il programma è curato da Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale, con la collaborazione dei Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Jesi Cultura, Assitej Italia, Unima, Rete delle Culture.

Ad inaugurare Ambarabà sono i pic nic teatrali, eventi ad ingresso gratuito che, negli spazi verdi delle città o nei parchi naturalistici, accolgono i bimbi per un divertente pomeriggio da vivere alle famiglie, ad ingresso gratuito. In ogni appuntamento gli animatori teatrali del Teatro Giovani Teatro Pirata narrano una storia, con una dolce sorpresa finale.

Il primo degli incontri è quello di mercoledì 26 giugno alle ore 18 nei Giardini Orti Pace a Jesi, seguono poi, alla stessa ora, gli incontri al Giardino delle Sore di Ostra (giovedì 27 giugno), al Parco delle Fonti di Corinaldo (venerdì 28 giugno), e al Parco Esedra di Jesi (mercoledì 3 luglio). Due pic nic sono in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, con appuntamento a Gorgovivo di Serra San Quirico (venerdì 19 luglio) e in località Castelletta di Fabriano (venerdì 9 agosto). Partecipazione gratuita con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Gli spettacoli del cartellone (ore 21.30, tranne le due date di Genga ore 18,30) vedono in scena compagnie di riferimento del settore del teatro per le giovani generazioni, in una grande varietà di tecniche e di linguaggi: marionette, clown, magia, il classico teatro dei burattini in baracca, il teatro d’attore con pupazzi, le bolle di sapone, la multimedialità… Rivisitando fiabe antiche, o con storie tutte nuove, il pubblico è spesso chiamato ad un coinvolgimento attivo nella narrazione. L’ingresso è a pagamento, posto unico a 5 euro (3 euro per gli spettacoli in collaborazione con il Parco Gola della Rossa e Frasassi), e ingresso a 0,50 euro per i bambini sotto i 3 anni.

Il primo degli spettacoli è lunedì 8 luglio a Sassoferrato con “Il mondo di Oscar”, giocattoli di latta animati sulla magica pista di un circo in miniatura, per una proposta della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Giovedì 11 luglio il Cortile Scuola Pascoli di Senigallia vede in scena Nata Teatro in “I quattro musicanti di Brema”, ovvero la fiaba dei Grimm in versione Rock’n’Roll, con attore, pupazzi e tanta musica.

Lunedì 15 luglio appuntamento a Corinaldo in Piazza il Terreno per i Fratelli di Taglia in “L’orsetto Gioele”, uno spettacolo d’attore e teatro di figura con interazioni multimediali e tanto divertimento.

Martedì 16 luglio il Cortile Biblioteca Comunale Ferretti, a Chiaravalle, accoglie il Teatro Verde in “In fondo al mare”, uno spettacolo d’attore, pupazzi e teatro sul nero per una divertentissima detective story subacquea.

Giovedì 18 luglio ci si sposta al Cortile Scuola Pascoli di Senigallia, con Alekos Il Poeta delle Bolle in “Rime insaponate”, tra bolle di sapone, magia e poesia per uno spettacolo divertente e surreale.

Martedì 23 luglio ad Ostra (Piazza dei Martiri) c’è il Cta Gorizia in “Piume”, con le favole della tradizione classica raccontate da un’attrice su un letto di cuscini.

Giovedì 25 luglio si torna a Senigallia, al Cortile Scuola Pascoli, per “Zac colpito al cuore!”, lo spettacolo Premio Eolo Award 2016 (il più importante riconoscimento del settore del teatro ragazzi) in una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata / Il Laborincolo/ PaneDentiTeatro, con teatro d’attore e muppets animati a vista.

Venerdì 26 luglio c’è uno spettacolo in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, a Genga con il Teatro Giovani Teatro Pirata in “Le avventure di Pulcino”, protagonista un tenero pupazzo di stoffa in cerca della sua mamma.

Lunedì 29 luglio a Corinaldo (Piazza il Terreno) e venerdì 30 luglio Piazza Magagnini a Santa Maria Nuova appuntamento con “Varietà Prestige” del Teatro Bandito, un omaggio all’Avanspettacolo con marionette a filo animate da una bravissima attrice.

Mercoledì 31 luglio si va ad Avacelli (centro storico) per “Torsolo” di Fontemaggiore/Il Laborincolo in uno spettacolo in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi: un bravissimo burattinaio racconta la storia del più piccolo del paese dei burattini.

Giovedì 1 agosto un doppio appuntamento del Festival: a Serra San Quirico c’è “Zac colpito al cuore!”, e a Senigallia (Cortile Scuola Pascoli) va in scena “La vendetta della strega Morgana” della compagnia I Burattini di Mattia, per uno spettacolo di burattini della tradizione emiliana con grande coinvolgimento di pubblico.

Venerdì 2 agosto a Genga replica lo spettacolo di burattini emiliani “La vendetta della strega Morgana”, in collaborazione con Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Lunedì 5 agosto il centro storico di Loretello di Arcevia accoglie “Arrivi e partenze. Ovvero Storie in Valigia”, un classico del Teatro Pirata con attore ed oggetti.

Martedì 6 agosto in Piazza dei Martiri ad Ostra LaGrù Ragazzi porta in scena “Storie nell’armadio” con pupazzi e burattini. Giovedì 8 agosto a Senigallia (Cortile Scuola Pascoli) si racconta un grande classico, “Il gatto senza stivali”, con la compagnia Gli Alcuni trasporta in uno spettacolo di teatro d’attore e pupazzi.