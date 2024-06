Jesi, la variazione di bilancio mette soldi per riaprire il park all’ex ospedale e per la Ciclovia dell’Esino

Una soluzione temporanea in attesa che, per quello spazio, venga definito un nuovo piano di recupero da parte di Ast, che ne è proprietaria all’88%, e del Comune, del quale è il restante 12%.

JESI – È passata col voto della maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale la variazione di bilancio che destina, tra le altre cose, 60mila euro alla riapertura provvisoria di un’area di parcheggio nello spazio dell’ex Ospedale Civile demolito. Una soluzione temporanea in attesa che, per quello spazio urbano, venga definito un nuovo piano di recupero da parte di Ast, che ne è proprietaria all’88%, e del Comune, del quale è il restante 12%.

Nel dettaglio le risorse arrivano, per 49mila euro, dagli incassi della sosta a pagamento, per 11mila da parte dalla quota degli introiti dalle multe per le violazioni al Codice della Strada che le norme vincolano all’utilizzo per segnaletica e sicurezza nella viabilità. Fonte, questa, alla quale si attinge, per 60mila euro, anche per la sistemazione del percorso pedonale di via Nazario Sauro.

Mezzo milione, dai proventi delle concessioni a edificare, viene diviso tra i lavori già in corso su ponte San Carlo e scuola Lorenzini e i 100mila euro di espropri necessari a far ripartire il cantiere della realizzazione del tratto cittadino della Ciclovia dell’Esino. Altri 183mila euro risparmiati da mutui saranno invece destinati alla manutenzione straordinaria delle strade mentre ulteriori 30mila euro di risorse dell’ente saranno investite sulla realizzazione della nuova area di sgambatura cani di via del Burrone.