Fileni e benessere animale: adottati i criteri European Chicken Commitment per tutti i prodotti a base di pollo

Definiti da oltre 30 organizzazioni no profit (tra le quali Compassion in World Farming), i criteri su base volontaria dello European Chicken Commitment mirano a elevare gli standard di benessere dei polli negli allevamenti al coperto

CINGOLI – Le scelte più importanti segnano sempre i momenti chiave della storia di un’azienda e si accompagnano spesso a nuove forme. È questo il caso di Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, che compie oggi un nuovo passo avanti sul cammino del benessere animale e della sostenibilità, adottando anche una nuova identità visiva.

Prima, e attualmente unica azienda in Italia nel settore delle carni ad operare questa scelta, il Gruppo Fileni adotta da oggi per tutti i propri prodotti a marchio Fileni a base di pollo i criteri dell’European Chicken Commitment (ECC). Definiti da oltre 30 organizzazioni no profit che lavorano per la protezione e il benessere degli animali allevati a scopo alimentare tra le quali Compassion in World Farming (CIWF), i criteri ECC hanno l’obiettivo di elevare gli standard di benessere animale degli allevamenti al coperto, tramite l’utilizzo di razze a più lenta crescita e inferiori densità di allevamento, la presenza di arricchimenti ambientali e luce naturale, l’adozione di metodi di stordimento più rispettosi e controlli da parte di enti terzi. Questo importante risultato si inserisce all’interno di un percorso avviato nel 2021, anno in cui Fileni ha sottoscritto lo European Chicken Commitment in collaborazione con CIWF.

«Ci congratuliamo con Fileni per avere implementato i criteri dello European Chicken Commitment nel 100% della propria offerta a brand di pollo fresco, congelato, lavorato e usato come ingrediente, consentendo a clienti e consumatori di accedere a prodotti di pollo provenienti da allevamenti al coperto che rispettano standard più elevati di benessere animale», commenta Bianca Furlotti, Responsabile del Settore Alimentare di Compassion in World Farming.

La scelta di essere ECC compliant si inquadra nella lunga storia di sostenibilità del Gruppo, iniziata negli anni ’90 e scandita da una serie di tappe importanti, tra le quali possono essere ricordate quella del 2021, quando la capogruppo Fileni Alimentare S.p.A. ha effettuato il cambio di forma giuridica in Società Benefit, ufficializzando così l’affiancamento di obiettivi di impatto sociale ai tradizionali obiettivi economico-finanziari, e quando ha definito anche il proprio Manifesto di Sostenibilità, un documento in cui vengono esposti i principi cardine alla base di ogni sua azione. Nella stessa direzione, nel 2022 Fileni ha ottenuto la certificazione B Corp e ha aderito a Co2alizione, mentre nel 2023 il Gruppo ha adottato un decalogo interno per la comunicazione corporate in materia di sostenibilità. Fin dal 2016, inoltre, Fileni è impegnata – come co-fondatrice – nel progetto ARCA (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente), che punta a mettere in atto tecniche di agricoltura biologica rigenerativa nei suoli coltivati, ripristinandone la fertilità e la biodiversità e proteggendo i territori dal dissesto idrogeologico. Grande attenzione anche al tema della biodiversità con il progetto pilota Buon miele non mente che – tramite alcune colonie di api mellifere ospitate in alcuni degli allevamenti biologici del Gruppo – consente di monitorare la qualità dell’aria e del terreno nel raggio di chilometri dalle arnie.

Attraverso l’adozione degli standard ECC, Fileni arricchisce l’offerta di scelte etiche disponibili per clienti e consumatori, secondo quanto stabilito a livello europeo dalle principali ONG animaliste. Questa iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda a rispettare il benessere degli animali, ma anche a far star bene le persone e valorizzare il territorio. Inoltre, Fileni sceglie di suggellare questo importante risultato ripensando la propria identità di marca: un nuovo logo, un nuovo system visivo, un nuovo spot, un nuovo jingle e un nuovo payoff, in grado di riflettere ancor meglio la mission del Gruppo, fondata sull’obiettivo di voler essere la migliore filiera delle proteine per il benessere di persone, animali e ambiente.

La nuova brand identity costituisce la rappresentazione formale di questo percorso, con il nuovo logo che pone l’accento sulla semplicità di cui la marca si fa portavoce. Un sole nascente che parte direttamente dal lettering Fileni, simbolo di una nuova era per l’azienda e per chi la sceglie. Un’immagine che evoca apertura e fiducia e che restituisce in modo immediato i valori che da sempre guidano Fileni: rispetto, trasparenza e coraggio. Allo stesso modo il nuovo payoff “Scelta giusta” rappresenta l’impegno di Fileni per la difesa del futuro di persone, animali e ambiente. Un percorso fatto di scelte in grado di elevare gli standard per il benessere animale e per la sostenibilità ambientale, e quindi di innescare un circolo virtuoso in grado di ispirare stili di vita sani e sostenibili, perché azioni consapevoli derivano solo da scelte ponderate.

Il rinnovamento investe anche l’intero system visivo di Fileni, con una progettazione che riflette la volontà del brand di essere più essenziale, immediato, evocativo. Le colline diventano un elemento ricorrente che abbraccia il packaging, creando continuità visiva e trasmettendo un senso di accoglienza e armonia. I colori si fanno più caldi e naturali, i font più essenziali e leggibili, mentre l’architettura delle gamme è stata ottimizzata per facilitare l’orientamento del consumatore di fronte allo scaffale. Il risultato è un’identità contemporanea, più fluida e vitale, capace di accompagnare la marca in questa nuova fase, con coerenza e personalità.

I nuovi impegni in materia di benessere animale, ma anche la nuova identità e i programmi di sviluppo futuri, saranno al centro della partecipazione di Fileni al TuttoFood, la fiera B2B di riferimento per l’intero ecosistema agroalimentare, in programma dal 5 all’8 maggio a Milano presso Rho Fieramilano.

«Siamo davvero felici di questo nuovo traguardo, consapevoli che non si tratta di quello finale ma di un passaggio intermedio, indispensabile nel percorso che stiamo percorrendo», ha dichiarato Simone Santini, Direttore Generale del Gruppo Fileni.

«Insieme a mia sorella Roberta, e nostro padre Giovanni, abbiamo voluto accettare ciò che riteniamo una sfida, un impegno che ci siamo presi in anticipo sui tempi per guardare con più fiducia al futuro mettendo anche l’etica al centro del nostro business. La sostenibilità è un impegno a lungo termine nel quale continuiamo a credere fermamente», conclude Massimo Fileni, Vicepresidente del Gruppo Fileni.