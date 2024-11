Jesi: tabacco spagnolo senza tracciabilità, sequestri e sanzioni al circolo privato 

JESI – Undici barattoli contenenti tabacco di importazione (dalla Spagna) del peso complessivo di Kg 2,906 di cui non si aveva tracciabilità, locali sporchi e cartelli non a norma. Oltre a clienti privi della necessaria tessera associativa. Sanzioni pesanti quelle elevate dal Commissariato di Jesi a un circolo privato di Jesi, controllato nei giorni scorsi e oggetto di un esposto da parte dei cittadini per disturbo del riposo e bivacchi sulla pubblica via. Il tabacco rinvenuto è stato posto sotto sequestro perché superiore alle quantità di legge. Inoltre, a seguito di identificazione degli avventori presenti, tre non risultavano essere soci del circolo privato. Il circolo era frequentato da numerosi soci con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. I locali, dietro al bancone del bar, si presentavano in precarie condizioni igieniche con cibi – contenuti in custodie in plastica – in cattivo stato di conservazione. Il cartello indicante il divieto di fumo non era a norma e risultava mancante l’indicazione degli ingredienti relativi ad alimenti di produzione artigianale. Numerose violazioni riscontrate (unite alle frequenti lamentele dei residenti esasperati per gli schiamazzi) per le quali il titolare è stato diffidato a non disturbare il riposo delle persone con musica ad alto volume fino a tarda notte, attivandosi a non consentire bivacchi né eccessi di nessun genere nelle pertinenze esterne del circolo. Inoltre sono stati accertati 3 illeciti amministrativi per un importo complessivo di 6.440 euro di sanzioni.

Il report.

I controlli del personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi agli ordini del Vice Questore Paolo Arena, si sono concentrati nella giornata di ieri nella fascia oraria pomeridiana dalle 18 a mezzanotte mi hanno visto l’impiego dell’unità cinofile antidroga della Questura di Ancona con il cane Hermès, insieme al personale della polizia locale di Jesi. Sono state setacciate le aree più sensibili della città, in particolare Via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, Orti Pace. Sono state identificate complessivamente 56 persone di cui 17 risultate positive ai controlli, controllo anche 17 veicoli ed ed elevato un verbale per violazione al codice della strada relativo alla guida con patente scaduta. Al conducente è stata elevata una sanzione amministrativa di 319 euro con contestuale sanzione accessoria e il ritiro della patente. Sette i controlli e le ispezioni per la ricerca di stupefacenti tutte con esito negativo, un solo esercizio commerciale controllato.