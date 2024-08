Jesi, altri fondi per strade e marciapiedi. Al via i lavori (in notturna) in via Fontedamo

JESI – Altri 375mila euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Li ha previsti la giunta comunale approvando un nuovo programma di interventi che interesseranno sia reti viarie principali che periferiche.

«Continua il lavoro di manutenzione e cura delle nostre strade, ma anche dei nostri marciapiedi – ha sottolineato l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni -. Al riguardo, non ci limiteremo ad un semplice rifacimento: ogni lavoro è l’occasione per per trasformare le strade della nostra città più a misura di pedone e moderare i comportamenti alla guida legati alla velocità. Ci occuperemo, al tempo stesso, della messa in sicurezza di strade extraurbane che per troppo tempo non hanno avuto l’attenzione necessaria, rispetto alle quali si conferma l’impegno dell’amministrazione comunale per una visione complessiva della cura della rete viaria dell’intero territorio di propria competenza».



Da un lato quindi prenderanno il via lavori annunciati e contestualmente gli uffici hanno programmato altri interventi. In particolare, da lunedì 2 settembre, inizierà l’intervento di manutenzione della rotatoria di via Fontedamo. I lavori sono stati programmati di notte, così da evitare problemi alla circolazione in una zona particolarmente trafficata.

A seguire, il cantiere proseguirà su via Fontedamo, nei tratti ammalorati, per poi trasferirsi in via Montelatiere (la corta per San Marcello), mettendo in sicurezza il tratto di strada di propria competenza, vale a dire dalla rotatoria di Via dell’Agraria al completamento della prima curva della strada. Dopodiché, sarà la volta di via Venetica, dove il cedimento interessa un tratto di sede stradale a confine con il Comune di Polverigi. Infine, via Giuliano Latini, dove anche qui vi è una parte di strada interessata a cedimento.



Contestualmente gli uffici procederanno con la manifestazione di interesse per gli interventi sulla sede stradale di viale della Vittoria, nei tratti rovinati tra il cavalcavia e l’incrocio con via Erbarella, sui marciapiedi di via Asiago, via Tobagi e via Bachelet e alla manutenzione straordinaria di via Gangalia Alta, Crete di Gangalia, via Santa Lucia e via La Larga.



Sempre per lavori, la prossima settimana Viva Servizi effettuerà uno scavo in viale della Vittoria per la sistemazione delle proprie condotte idriche e fognarie, all’altezza del parcheggio Mercantini. Qui apposita segnaletica consentirà ai veicoli in transito di oltrepassare il cantiere senza particolari ingorghi.