Ancona, sono 42 le strade da rifare entro il 2025: il via ai lavori nel mese di aprile

ANCONA – Sono 42 le strade del Comune di Ancona che saranno rifatte nel 2025. Non si tratta di un rifacimento completo, come sottolinea l’amministrazione comunale che stamattina ha presentato l’opera che riguarda complessivamente circa 82mila metri quadrati di strade, «la superficie equivalente di nove campi da calcio», ha spiegato l’assessore Stefano Tombolini, ma di un intervento che riguarderà solo le parti ammalorate. «Se avessimo dovuto rifarle per intero ne avremmo fatte cinque, invece di 42» ha specificato l’amministrazione comunale. In questo modo, invece, gli interventi, che partono dal lotto che riguarda le strade della zona frana, via Aso, via Marecchia, via Della Grotta, via Monte Priore e via Flaminia zona Palombella, arriveranno a coprire anche parte di borghi e frazioni, così come porzioni importanti del centro storico.

Tombolini e Silvetti stamattina in Comune

Il primo lotto che riguarda le strade della frana è in fase di ultimazione, poi ci sono altri tre lotti che partiranno a breve, a cominciare dal mese di aprile: quello che riguarda via Fazioli, via Sanzio e via Torrioni e via Vittorio Veneto sarà il primo, poi toccherà al tratto di via De Gasperi verso la rotatoria di piazzale Europa, e durante l’estate il lotto che riguarda via Albertini, via Buozzi, via Fabriano, via Marsigliani e via Recanati. I cittadini potranno verificare presto sul sito del Comune quali parti delle vie che li interessano maggiormente saranno rifatte. Dopo l’estate, tra settembre e ottobre, il resto dell’intervento, dalla manutenzione straordinaria che riguarda l’asse nord sud, a quella di Sappanico e della zona del Piano, dal lotto del centro storico che riguarda tutte strade in cubi di porfido, a quello che comprende via Candia, via Gervasoni, via Oberdan, via Saline (verso Camerata Picena) e via Torresi, ma anche il lotto 2 che riguarda via Circonvallazione, via De Bosis, via Del Carmine, via Einaudi, via Magenta, via Panoramica, via Patrizi, piazza Pezzotti, via Santo Stefano, via Ranieri e via Varano, borgo in cui sarà rifatta la piazzetta.

«All’assessore Tombolini avevo chiesto espressamente di pianificare un intervento complessivo non per tappare le buche ma per rifare le strade – ha spiegato il sindaco Daniele Silvetti –. Sono 42 interventi, diffusi in tutta la città, dove i borghi come il centro storico sono stati attenzionati secondo quelle che sono le tante criticità che abbiamo riscontrato. Un investimento di quasi 4 milioni e 300mila euro per il 2025, che si aggiungono alle strade che attraverso gli interventi di Viva Servizi vengono recuperate anche per i lavori nel sottosuolo e che hanno già visto l’interessamento di vie importanti, come via Isonzo, via Rodi, via del Pozzo a Varano. A questo aggiungiamo anche tutto l’accordo che abbiamo perfezionato con l’autorità di sistema portuale per tutte le strade di interazione porto-città e, non ultimo, il rifacimento della piazza davanti alle Muse. Un grande piano per il 2025 che ci vedrà impegnati nel rifacimento di sedi stradali così come i cittadini ci hanno chiesto».