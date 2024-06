Fabriano: tornano i centri estivi. Tutte le informazioni per presentare l’iscrizione

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha approvato l’organizzazione dei centri estivi 2024, destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. «Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel sostegno alle famiglie del territorio, garantendo servizi di qualità durante il periodo estivo», sottolineano dalla Giunta guidata dal sindaco, Daniela Ghergo. Saranno previsti laboratori artistici, giochi di gruppo, attività sportive e molte altre iniziative pensate per stimolare la curiosità e la creatività dei più giovani. Le iscrizioni ai centri estivi saranno aperte a partire dal 10 giugno prossimo. Per iscriversi, sarà necessario compilare il modulo di iscrizione che sarà disponibile sul sito ufficiale del comune di Fabriano e successivamente inviarlo compilato via e-mail o consegnato a mano presso gli uffici comunali preposti entro e non oltre le ore 14 del 19 giugno 2024.

L’iniziativa

I centri estivi saranno operativi dal 1° al 26 luglio, organizzati in turni bisettimanali: il primo modulo si svolgerà dall’1 al 12 luglio, mentre il secondo modulo dal 15 al 26 luglio. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con due fasce orarie: dalle 8 alle 13 per il servizio antimeridiano senza pasto e dalle 8 alle 16 per il servizio pomeridiano comprensivo di mensa. Le tariffe sono state stabilite in base all’Isee, garantendo equità e accessibilità. Per il servizio antimeridiano senza pasto, le tariffe settimanali sono di 10 euro per redditi fino a 5.000 €, 25 euro per redditi da 5.001 a 15.000 €, 37,50 euro per redditi da 15.001 a 25.000 €, e 50 euro per redditi superiori a 25.000 € e per i non residenti.

Per il servizio pomeridiano comprensivo di mensa, le tariffe settimanali variano da 30 euro a 80 euro in base alle stesse fasce di reddito. È prevista una riduzione del 10% per il secondo e terzo figlio, nonché l’esenzione totale per i bambini in carico ai servizi sociali. Il numero complessivo massimo di iscritti è di 40 bambini, con 5 posti per ciascuna fascia di età riservati ai bambini seguiti dai servizi sociali. La precedenza sarà data agli utenti che scelgono il servizio pomeridiano comprensivo di mensa, ma qualora il numero degli utenti che richiedono il servizio con pasto non copra i posti disponibili, saranno ammessi anche utenti che intendono frequentare solo settimanalmente. «Il comune di Fabriano si impegna a individuare le strutture più idonee per lo svolgimento delle attività, garantendo spazi adeguati e sicuri per tutti i partecipanti. Inoltre, la gestione dei centri estivi sarà affidata a un operatore economico qualificato, scelto tramite procedura pubblica per assicurare trasparenza e qualità del servizio», si conclude la nota.