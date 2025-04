Fabriano, pubblicato bando di gara per i lavori del Polo Emergenze Urgenze

FABRIANO – È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori, del valore di oltre 20 milioni, del nuovo Polo Emergenze Urgenze dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Le ditte interessate possono presentare la propria offerta fino al 26 maggio. La nuova struttura ospiterà la diagnostica dedicata con TAC, RX ed ecografo, sette posti-letto di terapia intensiva, due posti-letto di terapia semi-intensiva e il blocco operatorio con quattro nuove sale di cui una dello standard più elevato (ISO5). «La pubblicazione della gara per aggiudicare i lavori per la realizzazione del nuovo polo dell’ospedale di Fabriano – ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Acquaroli – è un ulteriore passo avanti per ampliare i servizi sanitari sui territori e in questo caso nelle aree interne, con un investimento di oltre 20 milioni, che va a potenziare la struttura sanitaria con un polo moderno, antisismico e all’avanguardia per rispondere ai bisogni dei cittadini e garantire migliori spazi per chi vi opera e chi ne usufruisce. Proseguiamo in questa direzione e nel lavoro di riequilibrio territoriale che stiamo portando avanti non solo tramite la riforma del sistema sanitario regionale ma anche con importanti investimenti come questo».

L’Assessore

«Con serietà e determinazione stiamo cambiando la sanità delle Marche. Un percorso difficile, come quello intrapreso per la costruzione del nuovo Polo dell’emergenza urgenza di Fabriano, per il quale è stato necessario mettere in atto una revisione completa della progettazione, fortemente lacunosa, che ci era stata lasciata in eredità. Non si vuole puntare il dito contro qualcuno, problemi in procedure complesse come queste possono capitare, ma solo sottolineare un dato di fatto incontrovertibile: che solo grazie a questa revisione abbiamo elevato tutti gli standard sismici, energetici e architettonici della nuova struttura. Non basta: abbiamo anche accolto le legittime richieste della precedente amministrazione comunale, rimaste inascoltate in passato, che ha chiesto la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale», le parole dell’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera e sanitaria Francesco Baldelli. «Stiamo realizzando, come ci eravamo prefissati, il rafforzamento della sanità ospedaliera su tutto il territorio regionale, senza distinzioni territoriali. Con il nuovo Polo delle Emergenze Urgenze diamo a Fabriano una struttura rispondente ai più alti standard europei. Per salire nella Serie A dell’edilizia sanitaria e ospedaliera italiana abbiamo implementato le risorse necessarie: oggi l’investimento riconosciuto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è complessivamente pari a 21.450.000 euro, contro i 10 milioni originariamente messi a disposizione. Fabriano avrà, con questi investimenti, un presidio in linea con quelli in costruzione a Urbino, Fano, Senigallia e Civitanova Marche. Ora al lavoro per il prossimo cantiere», conclude l’assessore Baldelli.

La consigliera

«La pubblicazione del bando per il nuovo Polo delle Emergenze Urgenze dell’ospedale Engles Profili di Fabriano è una straordinaria notizia per tutto l’entroterra. Un risultato concreto e tangibile che conferma l’impegno della Giunta Acquaroli nel restituire dignità, servizi e qualità alla sanità del Fabrianese e delle aree interne che, con la Giunta Ceriscioli è stata spogliato di servizi e di personale. Non si è trattato di un semplice atto amministrativo, ma del frutto di un lavoro serio e determinato, che ha richiesto la revisione completa di un progetto inizialmente carente, l’aumento considerevole delle risorse stanziate e una visione strategica chiara: portare anche nei territori più decentrati strutture moderne, antisismiche, all’avanguardia. È la dimostrazione concreta di come si governa con i fatti. Mentre in passato promesse e burocrazia hanno lasciato in sospeso i bisogni di questo territorio, oggi con Fratelli d’Italia al governo della Regione stiamo mantenendo gli impegni, passo dopo passo. Un grazie all’assessore Baldelli e al presidente Acquaroli per aver accolto anche le istanze del territorio, come il nuovo parcheggio richiesto a gran voce e mai ascoltato prima. Questo progetto è una vittoria di tutti i cittadini del Fabrianese, che finalmente vedono riconosciuta la propria centralità in un piano regionale di riequilibrio territoriale che non lascia indietro nessuno, come testimoniato dagli innesti di personale medico e infermieristico e al potenziamento di Pediatria. L’esatto contrario di ciò che è avvenuto con le giunte del Pd», le dichiarazioni del consigliere di FdI Mirella Battistoni.