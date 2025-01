Fabriano, cercano di risparmiare su assicurazione auto e casa a Perugia: truffati

FABRIANO – Il miraggio di risparmiare qualche euro per assicurare la propria automobile e l’occasione di avere una stanza a un prezzo vantaggioso per poter studiare all’università di Perugia, queste le due esche che hanno portato due persone di Fabriano a essere raggirate. Il primo si è accorto di aver versato 350 euro per assicurare l’auto, ricevendo un contrassegno falso, quando è stato fermato dai carabinieri per un normale controllo. La seconda persona, invece, è caduta nella trappola dei malviventi quando, dopo aver pagato per una stanza per studenti, recandosi a Perugia si è resa conto che all’indirizzo indicato non vi era nessuna stanza a disposizione. Tre truffatori identificati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, autori di due distinte truffe perpetrate con copioni differenti, ma con l’elemento comune dell’approccio alla vittima attraverso falsi annunci in rete, particolarmente attrattivi poiché realizzati con modalità tali da sembrare autentici.

Le truffe

In un primo caso i carabinieri di Cerreto D’Esi, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un veicolo risultato senza assicurazione. Il conducente del veicolo, un 40enne del luogo titolare di un contrassegno assicurativo apparentemente valido, ha riferito ai militari che a seguito di una ricerca su internet di una polizza auto era stato contattato da una sedicente assicuratrice la quale, ponendo in essere una offerta particolarmente vantaggiosa, lo aveva convinto a versare la somma di 350 euro su una carta di credito per poi inviargli il contratto assicurativo ed il tagliando, risultati falsi al momento del controllo dei militari. Ripercorrendo i contatti tra la vittima e la truffatrice, una 30enne napoletana, i carabinieri sono riusciti a identificarla e denunciarla.

In un secondo caso, i militari della Stazione di Fabriano hanno denunciato un 40enne campano ed un 30enne pugliese per truffa in concorso in quanto, attraverso un falso annuncio di locazione di una stanza per studenti, avevano indotto una studentessa 25enne di Fabriano a versare su una carta prepagata 600 euro per un alloggio a Perugia, di fatto inesistente.