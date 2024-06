Carabinieri: sorpreso un 20enne in un locale a Sassoferrato nonostante il Dacur, denunciato

FABRIANO – Era convinto che alle 2 del mattino di ieri, 23 giugno, nessuno lo avrebbe visto e, invece, i carabinieri della stazione di Genga in servizio di controllo del territorio a Sassoferrato, lo hanno trovato nel locale nel quale poteva recarsi per via del Dacur avuto nelle scorse settimane e che gli impediva non solo di entrare nei pubblici esercizi della città sentinate, ma anche di stazionare nelle immediate vicinanze. Denunciato per inottemperanza del provvedimento, un 20enne nordafricano, regolare. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria e rischia la reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro. Questo uno degli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile. In particolare, questo servizio coordinato è stato intensificato in concomitanza con lo svolgimento del Palio di San Giovanni Battista in città.

I controlli

Per il resto, a seguito del servizio coordinato di controllo, un’altra denuncia e una multa, da parte dei carabinieri, in questo caso dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano, nel corso del fine settimana appena concluso. Nei pressi della piscina comunale, quartiere Santa Maria, i militari hanno fermato controllato un’automobile con alla guida un 30enne di Fabriano. Sottoposto al test dell’etilometro, il risultato è stato superiore a 0.5, ma inferiore a 0.8. Per questo motivo, è scattata solo la sanzione amministrativa, di oltre 540 euro, e il ritiro della patente. Superiore ben 4 volte al limite massimo consentito per legge, l’etilometro ha fatto segnare un valore sopra il 2, la concentrazione di alcol nel sangue di una 20enne fabrianese controllata dai carabinieri intorno alle 3 del mattino di ieri, mentre era alla guida dell’auto in una via secondaria della città. La 20enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, la patente le è stata ritirata e l’auto affidata a persona di fiducia.