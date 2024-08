Jesi, approvato il progetto per la manutenzione di via Fontedamo

La giunta appalta i lavori per via Fontedamo, le cui condizioni sono peggiorate a causa del maggiore traffico dovuto alla chiusura del Ponte San Carlo, e altre strade secondarie

JESI – La Giunta comunale di Jesi, nella sua ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di Via Fontedamo e con esso di altri tre tratti di strade secondarie, autorizzando pertanto l’ufficio tecnico a procedere alla gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori.

Via Fontedamo è stata considerata una delle priorità su cui intervenire, tenuto conto del repentino ammaloramento di un ampio tratto del manto stradale dovuto anche all’aumento del traffico a causa della chiusura del Ponte San Carlo. Per le altre tre strade, al tempo stesso, si erano registrati cedimenti su alcuni tratti che richiedevano una messa in piena sicurezza. Si tratta di Via Venetica dove il cedimento interessa un tratto di sede stradale a confine con il Comune di Polverigi. Sulla stessa strada saranno effettuati ripristini su altri tratti; Via Montelatiere, la strada che dall’Agraria porta verso San Marcello, nel suo tratto iniziale; infine Via Giuliano Latini dove una parte di strada è interessata a cedimento.

Si tratta di strade secondarie, rispetto alle quali «l’amministrazione comunale intende porre uguale attenzione», scrive in una nota, «tenendo in equilibrio le necessità dell’area cittadina più vissuta con la viabilità periferica per troppo tempo poco considerata».

Nel frattempo l’ufficio tecnico sta predisponendo la progettazione per la manutenzione di strade e marciapiedi che interessano altre vie della città, per portare a compimento le ulteriori lavorazioni possibili con lo stanziamento di bilancio approvato dal consiglio comunale dello scorso luglio.