ANCONA – È stata presentata oggi, 19 novembre, nel corso di una conferenza stampa, la XXI edizione di Corto Dorico Film Fest, il festival cinematografico di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, che prenderà il via da sabato 30 novembre fino a domenica 8 dicembre, alla Mole Vanvitelliana del capoluogo dorico (e al Teatro Sperimentale per lo spettacolo “Relazioni pericolose”) e in diversi comuni delle Marche per il Concorso opere prime lungometraggi (“Salto in Lungo”).

La “Fanciullezza” è il tema che farà da trait d’union per tutto il Festival. Il cinema come esperienza culturale e come luogo da frequentare con l’intento di far (ri) avvicinare i giovani al grande schermo. Da sempre Corto Dorico ha mostrato grande attenzione al mondo della scuola e dei ragazzi e per questa edizione per questa edizione, oltre alla grafica, sono previste proiezioni dedicate, il concorso ShorTEEN, proiezioni mattutine per le scuole, un workshop di trucco cinematografico ed effetti speciali della Scuola di cinema per ragazzi e ragazze ed eventi speciali.

Oltre 70 gli appuntamenti annunciati (anteprime ed eventi durante il festival), tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, panel, workshop per ragazzi, presentazioni di libri, concorsi (Nazionale e Internazionale in collaborazione con Amnesty International Italia) e anche un concerto. E poi il pitching (l’incontro tra gli autori e il mercato cinematografico), le sezioni dedicate ai lungometraggi, i premi e tantissimo altro per 9 giorni intensi in cui il cinema, in ogni sua forma, sarà protagonista, nel capoluogo marchigiano.

Tantissimi saranno gli ospiti protagonisti di questa XXI edizione. Ad aprire le serate del Festival sarà una delle attrici italiane più popolari e amate di sempre, Stefania Sandrelli, che sarà al Teatro Sperimentale di Ancona , sabato 30 novembre, alle ore 21.30, con lo spettacolo “Relazioni pericolose”, rilettura della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni (prevendite presso i punti vendita autorizzati del circuito AMAT/Vivaticket). Domenica primo dicembre arriverà il regista pluripremiato, Nanni Moretti per ritirare il “Premio Angelo Guglielmi” (ore 18, Auditorium). Nell’occasione sarà proiettato il suo film “Ecce bombo” con cui si è aggiudicato il Leone per la sezione Venezia Classici, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. La giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, Daria Bignardi sarà ad Ancona, domenica 8 dicembre, alle ore 15 al The Mole, ospite della sezione “Oltre le mura”, per presentare il suo libro “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori Editore). A moderare sarà Silvia Righini, autrice televisiva e radiofonica. La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi (“Il traditore”, “Esterno notte”, “Il ragazzo invisibile”) sarà protagonista di una masterclass (sabato 7, ore 15, Aula Didattica) all’interno del progetto di pitching “Shorts for My Future”. Domenica 1, alle 21.15, all’interno della sezione Cinemaèreale (documentari) ci sarà la proiezione di “From Ground Zero”: un progetto che riunisce 22 cortometraggi realizzati da talentuosi registi di Gaza. Promosso da Rashid Masharawi, famoso regista palestinese.

Ogni film presenta una prospettiva unica sulla realtà attuale a Gaza. Saranno presenti il produttore Paolo Maria Spina e Juri Cerusico vfx compositor / Motik. Martedì 3, alle ore 18, per l’appuntamento consolidato del Corto Dorico Film Fest “L’ora di cinema. In classe con…”, sarà protagonista il regista Edoardo De Angelis (“Indivisibili”, “Comandante”), in diretta Facebook e YouTube. Sempre per la sezione Cinemaèreale, arriveranno tre registi di documentari tra i più famosi e premiati d’Italia: mercoledì 4, alle 19.15 all’Auditorium, per l’evento speciale Amnesty sarà proiettato il doc “I Diari di Mio Padre” di Ado Hasanovic, alla presenza del regista (introdurrà Paolo Pignocchi di Amnesty International Italia).

Giovedì 5, alle ore 19.15 all’Auditorium, Giulio Mastromauro, sarà presente alla proiezione del suo “Bangarang” e venerdì 6, alle 19.15, sempre All’Auditorium, sono attesi Gianfranco Pannone e il suo film “Qui è altrove”. Anche quest’anno, saranno ospiti del Festival, il regista, produttore e autore Omar Rashid, curatore del Concorso dedicato al Cinema in VR (nella giornata di martedì 3, a partire dalle 15 alla Sala Boxe) e il regista Ciro D’Emilio (“Un giorno all’improvviso”, “Per niente al mondo” al cinema e“Suburraeterna” in tv) che sarà presente in alcuni appuntamenti del pitching (progetto di cui cura la direzione) il 6 e il 7. Ospite del Festival anche Margherita Ferri, regista del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (proiezione per le scuole nell’ambito di “Salto a scuola”, venerdì 6 ore 9.00, Auditorium), che ha appena registrato oltre 3 mln di incasso al botteghino.