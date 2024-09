Senigallia: non solo ladri di biciclette, in casa arrivano con i lenzuoli appesi alla grondaia

SENIGALLIA – Due furti di bici in appena due giorni, ma non solo. A destare indignazione e sollevare la solidarietà del popolo dei social verso la vittima, è stato il furto avvenuto lunedì mattina, 2 settembre, di una bicicletta speciale parcheggiata nei pressi della stazione. Si tratta di una bici a tre ruote, usata da una persona con difficoltà a deambulare. Quel che lascia più amaro in bocca è che a consumare il furto, in pieno giorno, sarebbero stati dei ragazzi: sono stati visti da alcune persone che hanno allertato il 112. I giovani, sembra fossero in tre, hanno preso la bici davanti al Senbhotel e si sono diretti verso il sottopassaggio in direzione lungomare. Sembra che quella fosse la terza bici portata via dallo stesso gruppetto quella mattina. Del caso, rimbalzato anche sui social, si sta occupando il Commissariato.

Ieri mattina, stessa sorte è toccata anche a una bicicletta modello “Trek” gialla, rubata dal giardino di un’abitazione privata verso mezzogiorno. Stavolta sembra che ad agire sia stato un ladro solitario ma comunque molto giovane. Quest’estate sono stati numerosi i furti di bici e di biciclette elettriche prelevati anche dai giardini e poi in alcuni casi, abbandonate in giro.



A preoccupare non sono solo i furti di biciclette, purtroppo. Infatti in questi giorni si stanno registrando una serie di colpi in via Sanzio. Sembra che i topi d’appartamento abbiano colpito in cinque abitazioni approfittando dell’assenza dei residenti, con ogni probabilità monitorati nei loro spostamenti. Diverse le segnalazioni di due donne di etnia rom viste gironzolare nei pressi delle case poi svaligiate: in un appartamento sembra che una donna sia stata vista arrampicarsi con un lenzuolo attaccato a una grondaia. Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione e in caso di persone sospette, di segnalare subito al 112. Le indagini sono in corso.