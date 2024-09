Macerata, ruba un profumo in farmacia poi minaccia la ex: doppia denuncia per un 29enne

MACERATA – Ruba un profumo in una farmacia, 29enne rintracciato dai carabinieri ai giardini Diaz e denunciato. Poche ore dopo è stato denunciato nuovamente, questa volta per minaccia e porto abusivo di armi perché litigando con la ex fidanzata e un amico di lei li avrebbe minacciati con un coltello. A Montecassiano invece un 42enne del Fermano è stato denunciato per lesioni personali, ha aggredito la compagna al culmine di una lite fuori da un locale. I militari sono intervenuti anche a Villa Potenza lungo la strada septempedana per un incidente in cui sono rimasti feriti un 34enne tunisino e una 57enne maceratese, mentre a Macerata due giovani sono stati sorpresi alla guida delle rispettive auto dopo aver bevuto più del consentito. È il bilancio dell’attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti.

Il primo intervento risale alla notte dell’8 settembre quando i militari del Radiomobile sono intervenuti a Montecassiano in località Piane di Potenza dove una civitanovese era appena stata aggredita dal compagno, un 42enne del Fermano, mentre erano fuori da un locale. Era stata la donna a richiedere l’intervento dei militari dopo che l’uomo, al culmine di una discussione, l’aveva percossa. La giovane ha riportato lesioni con una prognosi di 10 giorni, il 42enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.

Il secondo intervento risale invece a mercoledì scorso (11 settembre). Verso le 16.30 un 29enne di Corridonia disoccupato sarebbe entrato in una farmacia di Macerata e approfittando della distrazione del personale avrebbe asportato un profumo del valore di 18 euro da uno scaffale per poi allontanarsi senza pagare. I militari, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla farmacia hanno individuato il giovane e lo hanno rintracciato ai giardini Diaz. Il 29enne, che non era più in possesso della refurtiva, ha comunque ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. La sera dello stesso giorno il 29enne è stato denunciato nuovamente ma per minaccia e porto abusivo di armi. Sempre ai giardini Diaz ha avuto una discussione con la ex fidanzata e un amico della donna al culmine della quali li avrebbe minacciati con un coltello.

Giovedì sera (12 settembre) verso le 23 i carabinieri sono intervenuti a Villa Potenza lungo la strada provinciale 361 (Septempedana), per eseguire i rilievi di un incidente che aveva coinvolto due auto, una Volkswagen Passat condotta da un tunisino 34enne e una Fiat unto guidata da una 57enne di Macerata. In base a quanto ricostruito dai militari la Passat, dopo aver invaso la corsia opposta, ha impattato prima contro il guardrail e poi contro la Punto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. A seguito del violento urto entrambi i conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Macerata e il 34enne ha riportato le lesioni più gravi. L’auto del tunisino è risultata avere la revisione scaduta.

Nell’ambito dei controlli su strada la notte di venerdì (13 settembre) a Macerata i carabinieri hanno denunciato due giovani, un 21enne di Macerata e un 33enne di Treia, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Entrambi sono risultati positivi all’alcoltest, con un tasso di circa un grammo per litro.